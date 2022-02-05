- 05 Şub 2022 - 00:29 G: 05 Şub 2022 - 00:30

Acun Ilıcalı’nın Cami Avlusuna Bıraktığı Çocuk Ortaya Çıktı! Öyle Bir Yorum Geldi ki, Milyonlar Gülme Krizine Girdi! Şeyma Delirecek 933 Kişi…

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın geçmişine dair öyle bir şey ortaya çıktı ki, milyonlar gülme krizine girdi. Takipçisinin Acun Ilıcalı’ya yaptığı yorum milyonları kahkahaya boğdu. Şeyma Subaşı’nın bu espri karşısında tepkisinin ne olacağı ise pek çok kişi tarafından merak edildi. İşte haberin detayları…

Herkes Gülme Krizine Girdi!

Hayatı boyunca pek çok başarıya imza atmış olan Acun Ilıcalı öyle bir konuyla gündeme geldi ki milyonlar gülme krizine girdi. Tv8 Kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Takipçisinin attığı yorumla gündeme gelen Acun Ilıcalı bile neredeyse o yoruma inanacaktı. İşte o çok güldüren haber…

Herkes Gülme Krizine Girdi!

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05 Şub 2022 - 00:29 Ankara- Yaşam

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Acun Ilıcalı’nın Cami Avlusuna Bıraktığı Çocuk Ortaya Çıktı! Öyle Bir Yorum Geldi ki, Milyonlar Gülme Krizine Girdi! Şeyma Delirecek 933 Kişi… mask
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