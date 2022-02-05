Acun Ilıcalı’nın Cami Avlusuna Bıraktığı Çocuk Ortaya Çıktı! Öyle Bir Yorum Geldi ki, Milyonlar Gülme Krizine Girdi! Şeyma Delirecek 933 Kişi…

Hayatı boyunca pek çok başarıya imza atmış olan Acun Ilıcalı öyle bir konuyla gündeme geldi ki milyonlar gülme krizine girdi. Tv8 Kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Takipçisinin attığı yorumla gündeme gelen Acun Ilıcalı bile neredeyse o yoruma inanacaktı. İşte o çok güldüren haber…

Herkes Gülme Krizine Girdi!

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