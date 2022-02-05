Acun Ilıcalı’nın Cami Avlusuna Bıraktığı Çocuk Ortaya Çıktı! Öyle Bir Yorum Geldi ki, Milyonlar Gülme Krizine Girdi! Şeyma Delirecek 933 Kişi…
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın geçmişine dair öyle bir şey ortaya çıktı ki, milyonlar gülme krizine girdi. Takipçisinin Acun Ilıcalı’ya yaptığı yorum milyonları kahkahaya boğdu. Şeyma Subaşı’nın bu espri karşısında tepkisinin ne olacağı ise pek çok kişi tarafından merak edildi. İşte haberin detayları…
Hayatı boyunca pek çok başarıya imza atmış olan Acun Ilıcalı öyle bir konuyla gündeme geldi ki milyonlar gülme krizine girdi. Tv8 Kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Takipçisinin attığı yorumla gündeme gelen Acun Ilıcalı bile neredeyse o yoruma inanacaktı. İşte o çok güldüren haber…
Herkes Gülme Krizine Girdi!
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Sayfaları Takip Ediniz...
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.