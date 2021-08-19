Borsalar Boşaltılıyor! Ethereum Miktarı Tarihin En Düşük Seviyesinde!

Zincir üstü veri ve analitik sağlayıcı Glassnode, haftalık görünüm raporunda Ethereum göstergelerini araştırdı ve Ethereum fiyatlarında son günlerde yaşanan artış ile beraber, kripto para borsalarından sürekli bir ETH çıkışı olduğunu da ortaya koydu:

“Borsalarda bulunan ETH bakiyeleri, bu hafta dolaşımdaki toplam arzın %13’üne kadar gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesi, yani 15,3 milyon adet ETH olarak kaydedildi.”

Kripto Paralar Nereye Gönderiliyor?

Merkezi kripto para borsalarından yaşanan Ethereum çıkışı, genellikle bir yükseliş yaşanacağının işareti olarak görülüyor. Bir ihtimal olarak varlıklar, kripto para saklama hizmeti veren kuruluşlara ya da soğuk cüzdanlara taşınıyor. Daha büyük olasılık ise Decentralized Finance‘e (DeFi) yatırılarak stake ediliyor olabilir. Tersi durumda, yani borsalara büyük girişler olduğunda, yatırımcılar büyük satışlara hazırlanmaya başlamış olabileceğinden, bu durum düşüş eğilimi olarak kabul ediliyor.

Analitik şirketi Glassnode ayrıca, ETH vadeli işlem pazarlarındaki Açık Faiz’in (OI) de son birkaç hafta içinde arttığını bildirdi. Türev piyasalarındaki Açık Faiz, bu hafta mayıs ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %40 altında, 3,9 milyar dolara ulaştı. Açık faiz (OI), kapatılmamış toplam vadeli işlem sözleşmelerinin sayısını ifade etmek için kullanılan bir göstergedir.

Veriler, yüksek sayıda Ethereum’un, Lido tarafından sağlanan gibi staking hizmetlerine aktığını gösteriyor.

“Önemli miktarda bir ETH hacmi, Ethereum 2.0 staking sözleşmesine girerek, Proof-of-Work’ten (PoW) Proof of Stake‘e (PoS) doğru yapılacak ağ değişikliğine hazırlanıyor.”

Lido’ya yapılan yatırımlar da yükselmeye devam ederek geçen hafta toplam stake edilen arzın %12’sine, yani 815.000 ETH’ye ulaştı. Şu anki fiyatlarla, Lido mevduatları 2,44 milyar dolar değerinde ve bu da platformun yerel tokeni LDO sahipleri için iyi bir haber. LDO fiyatları, gün içinde %30’luk bir artış gösterdi.

ETH 2.0 Staking için Dönüm Noktası

Doğrudan Beacon Chain mevduat sözleşmesine yatırılan ETH miktarı, ETH 2.0 başlatma platformuna göre yedi milyona çok yaşlamış durumda. Bu, tüm arzın yaklaşık %6’sını temsil ediyor ve mevcut fiyatlarla 21 milyar dolar değerinde.

Beaconcha.in blok zinciri gezgini, stake edilen tutarın 6,77 milyon ETH olduğunu söylüyor. Bu rakam biraz daha düşük olsa da yine de rekor seviyede. Ağda 211.663 doğrulayıcı bulunuyor ve ETH’de mevcut faizler yıllık %5,9 olarak kaydedildi.

Ethereum fiyatları, haberin yazıldığı saatlerde 3.000 dolar seviyesini tekrar ele geçirmişti. ETH gün içinde %2,5 değer kaybetse de son iki haftada %10 ve geçen ay boyunca %64 oranında artış gösterdi.