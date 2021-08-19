Binance'da İşler Karıştı! Bitcoin'in Çökmesi Sebebi İle Tazminat Yolda! Bitcoin Dünyasında Neler Oluyor?
Bildiğiniz üzere kripto para borsalarında zaman zaman kesintiler yaşanabiliyor. Bu kesintilerde pozisyonlarına müdahale edemeyen yatırımcılar, büyük zararlara karşı karşıya kalabiliyor. Yılın en büyük düşüşü sırasında yaşanan kesintiler tahkime gidiyor. İşte detaylar...
19 Mayıs’ta Bitcoin’de %32’lik bir geri çekilme yaşanmış ve pek çok yatırımcı borsalara erişememe problemi yaşadığını ifade etmişti. Mart 2020’den beri bir günde yaşanan en büyük düşüş sırasında 1 milyar dolarlık pozisyon tasfiye olmuştu.
Bunlardan birisi de Kanadalı kripto para yatırımcı Fawaz Ahmed idi. CNBC’nin haberine göre Ahmed, Ethereum fiyatındaki büyük düşüşü görünce pozisyondan çıkmak için borsaya girmek istedi ancak ne yazık ki aşırı yoğunluk nedeniyle giriş yapamadı. Pozisyonuna müdahale edemeyen Ahmed, kişisel kayıplarının 6 milyon dolara ulaştığını ifade etti.
CNBC’ye konuşan Ahmed şunları söyledi; “Bu kayıp adil değildi. Bu benim kontrolüm dışında olan bir şey. Mağduriyetim için Binance bana saçma bir tazminat teklifinde bulundu.”
Ahmed zararını şimdi tahkim yoluyla geri almak istiyor.
CNBC’nin haberine göre Ahmed yalnız değil. Bu tarz davalara finansman sağlayan Liti Capital’in yardımıyla yaklaşık 1000 kişinin Binance’den tazminat talep etmek için tahkim işlemlerine katılması bekleniyor.
Liti Capital baş yatırım sorumlusu David Kay, “Bu, endüstri için dönüm noktasıdır.” ifadelerini kullandı.
“Binance, herhangi bir sektörde – finansal sektör bir yana – herhangi bir düzenleme olmadan büyüyen ilk şirket. Evleri yok, merkezleri yok, ofisleri yok. Binance, Hong Kong uluslararası tahkim mahkemesinin kendilerini yargılayabilecek tek yer olduğunu söylüyor. Bu tarihin en büyük tüketici tahkimi olacak.”
Liti Capital tahkim masraflarını karşılamak için 5 milyon dolarlık finansman sağlayacağının da sözünü verdi.
19 Mayıs’ta yaşanan kesinti sadece Binance’i değil Coinbase, BitMex gibi büyük borsaları da etkilemiş ve tüm borsalarda erişim problemleri yaşanmıştı.
Tahkim başvurusuna ilişkin Binance’den henüz bir yanıt gelmediği ifade edildi.
19 Ağu 2021 - 18:30 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.