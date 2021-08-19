Binance'da İşler Karıştı! Bitcoin'in Çökmesi Sebebi İle Tazminat Yolda! Bitcoin Dünyasında Neler Oluyor?

19 Mayıs’ta Bitcoin’de %32’lik bir geri çekilme yaşanmış ve pek çok yatırımcı borsalara erişememe problemi yaşadığını ifade etmişti. Mart 2020’den beri bir günde yaşanan en büyük düşüş sırasında 1 milyar dolarlık pozisyon tasfiye olmuştu.

Bunlardan birisi de Kanadalı kripto para yatırımcı Fawaz Ahmed idi. CNBC’nin haberine göre Ahmed, Ethereum fiyatındaki büyük düşüşü görünce pozisyondan çıkmak için borsaya girmek istedi ancak ne yazık ki aşırı yoğunluk nedeniyle giriş yapamadı. Pozisyonuna müdahale edemeyen Ahmed, kişisel kayıplarının 6 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

CNBC’ye konuşan Ahmed şunları söyledi; “Bu kayıp adil değildi. Bu benim kontrolüm dışında olan bir şey. Mağduriyetim için Binance bana saçma bir tazminat teklifinde bulundu.”

Ahmed zararını şimdi tahkim yoluyla geri almak istiyor.

CNBC’nin haberine göre Ahmed yalnız değil. Bu tarz davalara finansman sağlayan Liti Capital’in yardımıyla yaklaşık 1000 kişinin Binance’den tazminat talep etmek için tahkim işlemlerine katılması bekleniyor.

Liti Capital baş yatırım sorumlusu David Kay, “Bu, endüstri için dönüm noktasıdır.” ifadelerini kullandı.

“Binance, herhangi bir sektörde – finansal sektör bir yana – herhangi bir düzenleme olmadan büyüyen ilk şirket. Evleri yok, merkezleri yok, ofisleri yok. Binance, Hong Kong uluslararası tahkim mahkemesinin kendilerini yargılayabilecek tek yer olduğunu söylüyor. Bu tarihin en büyük tüketici tahkimi olacak.”

Liti Capital tahkim masraflarını karşılamak için 5 milyon dolarlık finansman sağlayacağının da sözünü verdi.

19 Mayıs’ta yaşanan kesinti sadece Binance’i değil Coinbase, BitMex gibi büyük borsaları da etkilemiş ve tüm borsalarda erişim problemleri yaşanmıştı.

Tahkim başvurusuna ilişkin Binance’den henüz bir yanıt gelmediği ifade edildi.