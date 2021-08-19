Mevcut Veriler Ne Anlama Geliyor? Bitcoin'de Çifte Tepe Ne Demek? İşte Detaylar...

Bitcoin İçin Çifte Tepe Bekleniyor

Şimdi ise BTC için endişe verici bir sinyal ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Capriole CEO’su Charles Edwards, 18 Ağustos tarihinde yayınladığı gönderisinde 2021 yılında görülen grafiğin, 2013 yılındakinin bir benzeri olduğunu vurguladı.

Edwards, daha önceki zirve döngülerinde de sıçramalar olduğunu ve şu an bunun benzer olduğunu vurguladı. 2013 yılındaki “çifte balon” olarak ifade edilen iki ayrı yükseliş, Edwards’a göre 2021 yılnda yine yaşandı.

Bu durum aslında yakında çok daha sert bir yükseliş görülebileceğine işaret etmekte. Ünlü analist PlanB’nin S2F modeli de Bitcoin fiyatının yıl sonunda 100.000 dolar üzerine çıkacağına işaret ediyor. Edwards’ın ortaya koyduğu model de yakında çok büyük bir yükseliş rallisi yaşanabileceğine işaret etmekle kalmayıp devamında sert bir düşüş uyarısı veriyor.

Bitcoin Balon Endeksi isimli bir indikatör de bu yıl iki ayrı zirve olacağına işaret etmekte ve bu da 64.500 doların üzerine çıkılabileceğini ortaya koyuyor. Tabii ki bunun için Bitcoin’in öncelikle daha önceki günlerde test edip kıramadığı 48.000 dolar direncini kırması gerekmekte. BTC an itibarıyla ise 44.400 dolar seviyesinden işlem görüyor ve 7 günde %2 geriledi.