Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Ağu 2021 - 18:33

Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı Aşkı Bitmek Bilmiyor! Ayça Çağla Altunkaya Bu İddia Karşısında Yasa Girecek! Şeyma Subaşı’ya Benzediği İçin…

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya hakkında ortaya atılan o iddialar ne dinmek bildi ne de bitmek. Ayça Çağla Altunkaya’nın Şeyma Subaşı ile olan benzerliği resmen ‘’yuh’’ dedirtti. O benzerlik ortaya öyle iddialar attı ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı’ya benzediği için mi Ayça Çağla Altunkaya’yla birlikte? O iddialar ortalığı karıştırdı. İşte detaylar…