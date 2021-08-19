Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı Aşkı Bitmek Bilmiyor! Ayça Çağla Altunkaya Bu İddia Karşısında Yasa Girecek! Şeyma Subaşı’ya Benzediği İçin…
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya hakkında ortaya atılan o iddialar ne dinmek bildi ne de bitmek. Ayça Çağla Altunkaya’nın Şeyma Subaşı ile olan benzerliği resmen ‘’yuh’’ dedirtti. O benzerlik ortaya öyle iddialar attı ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı’ya benzediği için mi Ayça Çağla Altunkaya’yla birlikte? O iddialar ortalığı karıştırdı. İşte detaylar…
TV8 kanalının sahibi, Exxen platformunun kurucusu ve pek çok programın yapımcısı olan Acun Ilıcalı yine gündemde yerini aldı. Acun Ilıcalı hakkında ortaya atılan o iddialar herkesi derinden sarstı. İlişkiye başladığı Ayça Çağla Altunkaya hakkında ortaya atılan o iddialar gündemde resmen bomba etkisi yarattı. Her şey yalan mıydı? İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.