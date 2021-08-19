- 19 Ağu 2021 - 18:33 G: 19 Ağu 2021 - 19:01

Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı Aşkı Bitmek Bilmiyor! Ayça Çağla Altunkaya Bu İddia Karşısında Yasa Girecek! Şeyma Subaşı’ya Benzediği İçin…

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya hakkında ortaya atılan o iddialar ne dinmek bildi ne de bitmek. Ayça Çağla Altunkaya’nın Şeyma Subaşı ile olan benzerliği resmen ‘’yuh’’ dedirtti. O benzerlik ortaya öyle iddialar attı ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı’ya benzediği için mi Ayça Çağla Altunkaya’yla birlikte? O iddialar ortalığı karıştırdı. İşte detaylar…

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı’nda mı Kaldı?

TV8 kanalının sahibi, Exxen platformunun kurucusu ve pek çok programın yapımcısı olan Acun Ilıcalı yine gündemde yerini aldı. Acun Ilıcalı hakkında ortaya atılan o iddialar herkesi derinden sarstı. İlişkiye başladığı Ayça Çağla Altunkaya hakkında ortaya atılan o iddialar gündemde resmen bomba etkisi yarattı. Her şey yalan mıydı? İşte detaylar…

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19 Ağu 2021 - 18:33 Ankara- Yaşam

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