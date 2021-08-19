Yatırım Yapacaklar Dikkat! Gizemli Analist Doge ve Cardano İçin Uyardı! "Eylül'ü Bekleyin!"

Analisti Pentoshi, Cardano (ADA)’dan bu seviyeleri bekliyor

Pentoshi’nin ilk tahmini, ADA’nın Alonzo hard fork’undan sonra yeni bir zirve kaydetmeden önce 2 doların altına düşeceği yönünde oluyor. Analist’in açıklamaları ve ADA için takip ettiği grafiği şu şekilde:

Ethereum’un Kurucu Ortağı ve Cardano CEO’su Charles Hoskinson, 4 yıl sonra akıllı sözleşmeler başlatmadan önce ADA’nın 1.90’lara düştüğünü ve ardından yeni ATH’lerinden önce bu seviyeye geldiğini görmek istiyorum. Eylül’ü bekleyin.

Bu arada, Pentoshi’ye göre, yükseliş temelleri mevcut ve teknik olarak Cardano, piyasadaki en sağlam görünen altcoin’lerden biridir. Charles Hoskinson’un tüm teknik analizleri “gereksiz” görmesinin yanında, Pentoshi’nin Cardano üzerine teknik yorumları ve grafiği şu şekilde oluyor:

Teknik analiz, bu, tüm yıl boyunca en güçlü projelerden biri oldu. Trend, sıradaki yeni ATH’leri ve fiyat keşfini öneriyor.

Son olarak Pentoshi, tüm ADA’ların %70’inden fazlasının stake edilen piyasadan uzak tutulduğunu belirterek, bunun önümüzdeki haftalarda Cardano (ADA)’nun arzı üzerinde yükseliş baskısı yaratabileceğini söylüyor:

ADA’nın toplam arzının %72’si gibi bir şey de riske atılıyor ve önümüzdeki haftalarda bir talep > arz dinamiği görmek çok kolay.

Analist Pentoshi: Dogecoin yukarı doğru başka bir hamle için hazır

Pentoshi, geçtiğimiz günlerde DOGE’nin herkesi “şaşırtacağını” söylemişti. Ve şimdi, DOGE’nin tabandan aldığı güçle 0.45 dolara yaklaşık %50’lik artışla dürtüsel bir yükselişe hazır göründüğü söylüyor.

Chainalysis, Dogecoin’in ne kadar benimsendiğini açıkladı:

Kripto para birimi işletmelerine ve finans kurumlara on-chain’den veriler sağlayan Chainalysis, Dogecoin’in (DOGE) yeni yatırımcılar arasındaki popülaritesinin arttığını ve yaklaşık dört yıldır görülmeyen seviyelere ulaştığını söylüyor. Firma yeni bir raporda, yeni yatırımcıların 2017 sonlarında kripto boğa piyasasını anımsatan bir şekilde memecoin’i benimsediğini şu şekilde açıkladı:

Tabii ki DOGE’ye olan talep ve fiyat, büyük ölçüde sosyal medya tarafından yönlendiriliyor. Ancak buna verilen yanıtın gücünü Blockchain’indeki gerçek etkinlikten değerlendirebiliriz. Gördüğümüz yanıt, DOGE’nin şu anda yeni yatırımcılar tarafından 2017’nin sonundaki boğa piyasasından bu yana görülmeyen bir düzeyde benimsendiği yönünde.

Ek olarak Chainlysis, son altı ay içinde Dogecoin satın alan yeni yatırımcıların, 2020 yılının Temmuz ayında sadece %9 olan memecoin arzının dörtte birini elinde tuttuklarını ortaya koyuyor. Firmanın Reddit, Elon Musk ve TikTok trendlerini konu aldığı açıklamaları şu şekilde oldu:

Yeni yatırımcılar TikTok trendinin ardından Temmuz 2020’de tekrar geri döndüler ve yatırımlarını Ekim 2020’ye kadar %9’dan %17’ye çıkardılar. Elon Musk ve Reddit profili yükselttiği ve DOGE’nin fiyatı. Son altı ayda DOGE’yi satın alan yatırımcılar artık arzın %25’ine sahipken, iki yıldan fazla süredir elinde tutan yatırımcılar arz paylarını Temmuz 2020’de %30’dan bugün %20’ye indirdi.

Son olarak Blockchain veri platformu, yeni yatırımcılar arasında Dogecoin’in benimsenmesinde bir artış görse de, DOGE’nin arzının önemli bir yüzdesinin birkaç büyük yatırımcının elinde kaldığını söylüyor: