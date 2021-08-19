Yatırım Yapacaklar Dikkat! Gizemli Analist Doge ve Cardano İçin Uyardı! "Eylül'ü Bekleyin!"
Gizemli on-chain analisti Pentoshi, önümdeki haftalarda Cardano (ADA)’nun bir ralliyi ateşleyecek bir arz ve talep dinamiği görebileceğini söyledi. Analist ayrıca, DOGE için belirli riskleri analiz ederek, bir alım serisinde 0.45 doları hedefliyor. ADA ile başlayıp, on-chain analitik firması Chainlysis’in DOGE için yaptığı açıklamalarla devam ediyoruz…
Analisti Pentoshi, Cardano (ADA)’dan bu seviyeleri bekliyor
Pentoshi’nin ilk tahmini, ADA’nın Alonzo hard fork’undan sonra yeni bir zirve kaydetmeden önce 2 doların altına düşeceği yönünde oluyor. Analist’in açıklamaları ve ADA için takip ettiği grafiği şu şekilde:
Ethereum’un Kurucu Ortağı ve Cardano CEO’su Charles Hoskinson, 4 yıl sonra akıllı sözleşmeler başlatmadan önce ADA’nın 1.90’lara düştüğünü ve ardından yeni ATH’lerinden önce bu seviyeye geldiğini görmek istiyorum. Eylül’ü bekleyin.
Teknik analiz, bu, tüm yıl boyunca en güçlü projelerden biri oldu. Trend, sıradaki yeni ATH’leri ve fiyat keşfini öneriyor.
ADA’nın toplam arzının %72’si gibi bir şey de riske atılıyor ve önümüzdeki haftalarda bir talep > arz dinamiği görmek çok kolay.
Analist Pentoshi: Dogecoin yukarı doğru başka bir hamle için hazır
Pentoshi, geçtiğimiz günlerde DOGE’nin herkesi “şaşırtacağını” söylemişti. Ve şimdi, DOGE’nin tabandan aldığı güçle 0.45 dolara yaklaşık %50’lik artışla dürtüsel bir yükselişe hazır göründüğü söylüyor.
Kripto para birimi işletmelerine ve finans kurumlara on-chain’den veriler sağlayan Chainalysis, Dogecoin’in (DOGE) yeni yatırımcılar arasındaki popülaritesinin arttığını ve yaklaşık dört yıldır görülmeyen seviyelere ulaştığını söylüyor. Firma yeni bir raporda, yeni yatırımcıların 2017 sonlarında kripto boğa piyasasını anımsatan bir şekilde memecoin’i benimsediğini şu şekilde açıkladı:
Tabii ki DOGE’ye olan talep ve fiyat, büyük ölçüde sosyal medya tarafından yönlendiriliyor. Ancak buna verilen yanıtın gücünü Blockchain’indeki gerçek etkinlikten değerlendirebiliriz. Gördüğümüz yanıt, DOGE’nin şu anda yeni yatırımcılar tarafından 2017’nin sonundaki boğa piyasasından bu yana görülmeyen bir düzeyde benimsendiği yönünde.
Yeni yatırımcılar TikTok trendinin ardından Temmuz 2020’de tekrar geri döndüler ve yatırımlarını Ekim 2020’ye kadar %9’dan %17’ye çıkardılar. Elon Musk ve Reddit profili yükselttiği ve DOGE’nin fiyatı. Son altı ayda DOGE’yi satın alan yatırımcılar artık arzın %25’ine sahipken, iki yıldan fazla süredir elinde tutan yatırımcılar arz paylarını Temmuz 2020’de %30’dan bugün %20’ye indirdi.
Ancak, yeni yatırımcılar sayıca çok, muhtemelen 1 ile 2 milyon on-chain üzerindeyken, DOGE mülkiyeti, borsalar veya erken yatırımcılar olan çok az sayıda kuruluşta yüksek oranda yoğunlaşmıştır.
19 Ağu 2021 - 18:43 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.