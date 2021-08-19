NVidia'da İşler Karıştı! Ethereum Madencilik Cip Satışları Bekleneni Veremedi! Madencilik'te Neler Oluyor?

Kripto para madenciliği işlemcileri (CMP) olarak bilinen çip serisi, ikinci çeyrekte sadece 266 milyon dolar satış kaydetti. Bugün yayınlanan kazanç raporuna göre şirket beklenenden daha iyi bir toplam gelir ile 1 milyar dolar kâr elde etti.

Nisan ve Mayıs aylarında, uluslararası arz sıkıntısının çip üretimini aksatması nedeniyle Nvidia, işini çekirdek bir demografiye, yani oyunculara hitap edecek şekilde yeniden düzenledi. Blockchain işlemlerini doğrulamak ve ETH çıkarmak için oyuncularla aynı türde üretilen GPU’ları kullanabilen Ethereum madencileri, ETH fiyatı rekor bir seviyeye yükselirken çipleri yiyip bitiriyordu. GPU’lar normal fiyatın üç ila dört katına satılıyordu ve oyuncuları piyasanın dışında fiyatlandırıyordu.

Bununla mücadele etmek için Nvidia, GeForce grafik kartlarının hash oranını azaltarak madencilik teçhizatları için daha az güçlü hale getirdi. O sırada “GeForce oyun oynamak için üretildi” teması ön plana çıktı.

Bu, madencileri Şubat ayında piyasaya sürdüğü CMP ürün hattına soktu. Diğer Nvidia ürünlerinin aksine, CMP grafik kartları grafik üretme yeteneğine sahip değil. Bu işlevsellik, çok fazla işlem gücüne ve artırılmış hava akışına sahip donanıma bağlı olan kripto para madenciliği için daha iyi hale getirmek için kaldırıldı.

Grafik kartları hâlâ Nvidia’nın işinin büyük bir bölümünü oluşturuyor ve gelirin %65’ini bu bölümden geliyor. Ancak kripto grafik kartları, grafik kartı gelirlerinin sadece %7’sini oluşturuyor.

Nvidia muhtemelen kripto para birimini grafik biriminin geleceğinin temel dayanağı yapmıyor, zira Ethereum, önümüzdeki aylarda madencilikten tamamen uzaklaşıyor.

O halde Nvidia, gelecek çeyreğin tahminlerini aşağı yönlü revize etmek isteyebilir.