Alişan Resmen Eridi Bitti, Yandı Kül Oldu! Selçuk Tektaş’ın Çocuklarıyla Fotoğraf Paylaştı, Son Halini Görenler İnanamıyor! Resmen 1 Ayda Yaşlandı…

Yakın zamanda kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan’ın acısı görenlerin yüreğini dağladı. Ünlü şarkıcı kardeşi Selçuk Tektaş’ı ne bir günden bir güne anmaktan ne de hatırlatmaktan geri kalmadı. Selçuk Tektaş2ın çocuklarıyla fotoğraf paylaşan Alişan resmen eridi bitti. Son halini görenlerin yüreğini deldi. Bir ayda ömründen kırk yıl giden Alişan’ın o çok merak edilen paylaşımı…

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