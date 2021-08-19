Alişan Resmen Eridi Bitti, Yandı Kül Oldu! Selçuk Tektaş’ın Çocuklarıyla Fotoğraf Paylaştı, Son Halini Görenler İnanamıyor! Resmen 1 Ayda Yaşlandı…
Kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan acısını yüreğine sığdıramadı. O görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının yüreğini deldi, geçti. Alişan resmen eridi bitti. Kardeş acısından yüreği yana Alişan Selçuk Tektaş’ın çocuklarıyla fotoğraf paylaştı. İşte o görüntüler…
Yakın zamanda kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan’ın acısı görenlerin yüreğini dağladı. Ünlü şarkıcı kardeşi Selçuk Tektaş’ı ne bir günden bir güne anmaktan ne de hatırlatmaktan geri kalmadı. Selçuk Tektaş2ın çocuklarıyla fotoğraf paylaşan Alişan resmen eridi bitti. Son halini görenlerin yüreğini deldi. Bir ayda ömründen kırk yıl giden Alişan’ın o çok merak edilen paylaşımı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.