- 19 Ağu 2021 - 19:12 G: 19 Ağu 2021 - 19:32

İbrahim Tatlıses Milyonların Lincine Uğradı! İmparator Tahttan İniyor! 16 Gün Önce Paylaşmıştı… İyi Bir Şey Yapmak İstese de; Çok Yanlış Anlaşıldı!

İbrahim Tatlıses milyonlarca insanın linçine uğradı. Görenler çok sinirlendi. Koskoca imparator İbrahim Tatlıses’i tahtından edecek o paylaşım sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Amacı oldukça iyi bir şey yapmak olan İbrahim Tatlıses herkes tarafından çok yanlış anlaşıldı. İşte detaylar…

İbrahim Tatlıses Rüzgarı!

Milyonlarca kişinin sevdiği isim olan İbrahim Tatlıses bugün yine milyonlarca ismin linçine uğradı. Amacı herkes adına iyi bir şey yapmak olan İbrahim Tatlıses takipçileri tarafından oldukça yanlış anlaşıldı. İbrahim Tatlıses’in o paylaşımı gündeme bomba gibi oturdu. O haberin detayları…

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19 Ağu 2021 - 19:12 Ankara- Yaşam

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