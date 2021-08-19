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19 Ağu 2021 - 19:12

İbrahim Tatlıses Milyonların Lincine Uğradı! İmparator Tahttan İniyor! 16 Gün Önce Paylaşmıştı… İyi Bir Şey Yapmak İstese de; Çok Yanlış Anlaşıldı!

İbrahim Tatlıses milyonlarca insanın linçine uğradı. Görenler çok sinirlendi. Koskoca imparator İbrahim Tatlıses’i tahtından edecek o paylaşım sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Amacı oldukça iyi bir şey yapmak olan İbrahim Tatlıses herkes tarafından çok yanlış anlaşıldı. İşte detaylar…