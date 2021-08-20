Gaziantep FK futbolcusu Recep Niyaz'ın Canından Can Alan Evlat Acısını Unutamıyor! Koronavirüsten Bebeğini Kaybetti: Recep Niyaz Kimdir, Hangi Takımlarda Oynadı?

Gaziantep Futbol Kulübü’nün sevilen başarılı oyuncusu Recep Niyaz’dan kötü haber geldi. Süper Lig’de Gaziantep Futbol Kulübünde forma giyen Recep Niyaz canından can alan evlat acısını unutamıyor. Başarılı futbolcunun hamile eşi koronavirüs salgınına yakalandı. Eşinin tedavisi devam ederken, karnındaki bebeğini kaybetmesi oyuncunun adeta yıkılmasına neden oldu. Hamile eşi bir yandan koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da bebeğini kaybetmenin acısını yaşıyor.

Recep Niyaz’a gelen kötü haber derinden sarsılmasına neden olurken, en azından eşinin sağlık durumunun şu an iyiye gidiyor olması biraz da olsa rahatlamasına neden oldu. Evlat acısı ile yüz yüze kalan, acısını içinden atmanın zorlukları ile mücadele etmek zorunda kalan Recep Niyaz açıklama yaptı.

Recep Niyaz öyle kötü bir haber aldı ki tüm futbol camiasında derin bir sarsıntı oluşturdu. Hamile eşinin koronavirüs salgınına yakalanması karşısında büyük sarsıntı yaşayan başarılı futbolcu, eşinin salgını ağır bir şekilde atlatmasından dolayı önceki gün eşinin karnındaki bebeğini maalesef ki kaybettikleri acısını paylaştı.

Evlat acısını tadan Gaziantep Futbol Kulübünde forma giyen Recep Niyaz yaşadığı zorlu anları sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile sevenleriyle paylaştı. Paylaşımı sırasında; Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Recep Niyaz'ın biricik eşi Betül Niyaz'ın yakalandığı Kovid-19 hastalığının ardından, dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Betül Niyaz'ın sağlık durumu iyi yönde ilerlemekte olup ve evde karantina süreci devam etmektedir. Futbolcumuz Recep Niyaz ve ailesine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eşi Betül Niyaz'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.’’ Sözlerini dile getirdi.



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