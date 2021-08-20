Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu İstiklal Marşı Yarışmasına Katıldı! Öyle Bir Derece Aldı ki; Görenler Şok Oldu!
Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun katılım gösterdiği İstiklal Marşı yarışması fotoğrafları görenleri şoka soktu. Katıldığı yarışmadan dereceyle geri dönen Aleyna Kalaycıoğlu bakın kaçıncı oldu…
Survivor 2021’in yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu parkurların altını üstüne getirmişti. Hem sesiyle hem de performansıyla ekran başındaki izleyicileri etkilemeyi başaran Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de İstiklal Marşı yarışmasında aldığı o dereceyle büyük yankı yaptı. Başarıları sıralamakla kalmayan Aleyna Kalaycıoğlu’nun İstiklal Marşı yarışmasında göstermiş olduğu o performans sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte o görüntüler…
Devamı İçi Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.