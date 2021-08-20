Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu İstiklal Marşı Yarışmasına Katıldı! Öyle Bir Derece Aldı ki; Görenler Şok Oldu!

Survivor 2021’in yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu parkurların altını üstüne getirmişti. Hem sesiyle hem de performansıyla ekran başındaki izleyicileri etkilemeyi başaran Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de İstiklal Marşı yarışmasında aldığı o dereceyle büyük yankı yaptı. Başarıları sıralamakla kalmayan Aleyna Kalaycıoğlu’nun İstiklal Marşı yarışmasında göstermiş olduğu o performans sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte o görüntüler…

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