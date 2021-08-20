- 20 Ağu 2021 - 10:42 G: 20 Ağu 2021 - 12:36

Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu İstiklal Marşı Yarışmasına Katıldı! Öyle Bir Derece Aldı ki; Görenler Şok Oldu!

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun katılım gösterdiği İstiklal Marşı yarışması fotoğrafları görenleri şoka soktu. Katıldığı yarışmadan dereceyle geri dönen Aleyna Kalaycıoğlu bakın kaçıncı oldu…

Ayşe Kalaycıoğlu Başarısı Herkesi Gururlandırdı!

Survivor 2021’in yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu parkurların altını üstüne getirmişti. Hem sesiyle hem de performansıyla ekran başındaki izleyicileri etkilemeyi başaran Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de İstiklal Marşı yarışmasında aldığı o dereceyle büyük yankı yaptı. Başarıları sıralamakla kalmayan Aleyna Kalaycıoğlu’nun İstiklal Marşı yarışmasında göstermiş olduğu o performans sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte o görüntüler…

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20 Ağu 2021 - 10:42 Ankara- Yaşam

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