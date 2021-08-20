Ayşe Yüksel Aleyna Kalaycıoğlu’nu Öyle Bir Kıskandı ki; Aleyna’nın Şarkı Çıkaracağını Duyan Ayşe’nin Bu Yaptığı Hiçbir Yerde Görülmedi!
Survivor yarışmacıları Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki sürtüşme de yarışma da bitmek bilmiyor. Survivor bitti ama onlar yarışmaya devam ediyor. Ayşe Kalaycıoğlu’nun Berkay’la iş birliği yaparak şarkı çıkaracağı iddialarını duyan Ayşe Yüksel öyle bir şey yaptı ki böyle kıskançlık ne duyuldu ne görüldü. İşte detaylar…
Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki sürtüşme ne bitmek biliyor ne de dinmek. Sosyal medya paylaşımlarıyla bile birbirleri ile bir yarış halinde oldukları belli olan ikili bu defa hiçbir yerde görülmeyen bir kıskançlık içerisinde girdi. İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.