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20 Ağu 2021 - 11:25

Ayşe Yüksel Aleyna Kalaycıoğlu’nu Öyle Bir Kıskandı ki; Aleyna’nın Şarkı Çıkaracağını Duyan Ayşe’nin Bu Yaptığı Hiçbir Yerde Görülmedi!

Survivor yarışmacıları Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki sürtüşme de yarışma da bitmek bilmiyor. Survivor bitti ama onlar yarışmaya devam ediyor. Ayşe Kalaycıoğlu’nun Berkay’la iş birliği yaparak şarkı çıkaracağı iddialarını duyan Ayşe Yüksel öyle bir şey yaptı ki böyle kıskançlık ne duyuldu ne görüldü. İşte detaylar…