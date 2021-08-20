- 20 Ağu 2021 - 11:34 G: 20 Ağu 2021 - 11:35

Bircanlar Lokantası Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Bircanlar Lokantası Dizisi Nerde Çekiliyor, Konusu Nedir? Bircanlar Lokantası Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor? İşte Bircanlar Lokantası Dizisi'nin Fragmanı

Yönetmenliğini Barış Denge’nin üstlendiği, oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Zeynep Elçin, Baran Akbulut, Irina Ivkina, Sadi Celil Cengiz, Bülent Çolak’ın yer aldığı “Bircanlar Lokantası” filmi, 23 Ağustos Pazartesi saat 22.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak.

TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Taner Gül, manken sevgilisi Svetlana’ya evlenme teklif etmek için müdavimi olduğu Bircanlar Lokantası’nı seçer. Ancak çapkın aşçı Hannibal Şevket, Svetlana’ya ilk görüşte aşık olur ve bu evliliğe engel olmak için elinden geleni ardına koymaz. Aşırı kötümser ve yalnız yaşayan annesi Fadik’ten akıl alan Hannibal Şevket gerçek Türk erkeğini Svetlana’ya tanıtmak için adeta çırpınır. Bu sırada Bircanlar’ın sahibi Kartal Bey’in yakın arkadaşının kızı Demre, Amerika’ya gitmeden önce babasının ısrarıyla bir süre Bircanlar’da çalışmak zorunda kalır.

Zengin kızı Demre ile lokantanın garsonu maço Fatih’in ilk günden rekabete girmeleri düzeni iyice bozar çünkü Bircanlar’ın emektarı Affan Şef’in unutkanlığı iyice ilerlemiştir. Bazen bir savaşta asker, okulda öğrenci, televizyonda haber spikeri olan Affan Şef, gerdek gecesinde damat olup Playboy Taner’i öpmeye çalıştığı gün görev değişikliği yapılır. Ve Demre, Bircanlar’ın yeni müdürü olur. Svetlana’nın onu terk etmesiyle depresyona giren Playboy Taner bütün maddi imkanlarını kullanarak Svetlana’yı tekrar evlenmeye ikna eder. Ve kırılan gururunu herkesin önünde tamir etmek için düğünü Bircanlar’da yapma kararı alır.

Hannibal’ın Svetlana aşkı, Demre ve Fatih’in rekabeti, Affan Şef’in unutkanlığı sonunda Playboy Taner’in düğün günü hayatının aşkıyla karşılaşmasına sebep olur. Ve Bircanlar’ın eksantrik tayfası, hayatın bütün zorluklarını; aşk, dostluk, kayıtsızlık, coşku ve neşeyle alt etmeyi başarır.

20 Ağu 2021 - 11:34 - Magazin

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