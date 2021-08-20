Acun Ilıcalı Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yı Öyle Bir Şekilde Paylaştı ki; Şeyma Subaşı Kıskançlıktan Çatlayacak! ‘’Şeyma’da Böyle Değildi…’’

Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı hem kariyer alanındaki başarılarıyla hem de ilişkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 2019 yılında Şeyma Subaşı’yla evliliğini noktalayan Acun Ilıcalı’nın o görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Ayça Çağla Altunkaya’yla öyle pozlar paylaştı ki Şeyma Subaşı kıskançlıktan çatladı. İşte Acun ılıcalı’nın gündeme bomba gibi düşen o paylaşımları…

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