Acun Ilıcalı Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yı Öyle Bir Şekilde Paylaştı ki; Şeyma Subaşı Kıskançlıktan Çatlayacak! ‘’Şeyma’da Böyle Değildi…’’
Acun Ilıcalı aşk dolu pozlarını öyle bir paylaştı ki bu paylaşımlar karşısında Şeyma Subaşı resmen kıskançlıktan çatlayacak. Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla yaptığı o aşk dolu paylaşım gündeme bomba gibi düştü. İşte Acun Ilıcalı’nın o paylaşımları…
Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı hem kariyer alanındaki başarılarıyla hem de ilişkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 2019 yılında Şeyma Subaşı’yla evliliğini noktalayan Acun Ilıcalı’nın o görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Ayça Çağla Altunkaya’yla öyle pozlar paylaştı ki Şeyma Subaşı kıskançlıktan çatladı. İşte Acun ılıcalı’nın gündeme bomba gibi düşen o paylaşımları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.