- 22 Ağu 2021 - 21:32 G: 22 Ağu 2021 - 21:33

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'yı Delirtiyor! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı Öyle Bir Paylaştı ki; Şeyma Subaşı'nın Resmen İçi Sızım Sızım Sızladı...

Acun Ilıcalı aşk dolu pozlarını öyle bir paylaştı ki bu paylaşımlar karşısında Şeyma Subaşı resmen kıskançlıktan çatlayacak. Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yla yaptığı o aşk dolu paylaşım gündeme bomba gibi düştü. İşte Acun Ilıcalı’nın o paylaşımları…

Acun Ilıcalı Ne Yapacağını Şaşırdı!

Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı hem kariyer alanındaki başarılarıyla hem de ilişkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 2019 yılında Şeyma Subaşı’yla evliliğini noktalayan Acun Ilıcalı’nın o görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Ayça Çağla Altunkaya’yla öyle pozlar paylaştı ki Şeyma Subaşı kıskançlıktan çatladı. İşte Acun ılıcalı’nın gündeme bomba gibi düşen o paylaşımları…

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22 Ağu 2021 - 21:32 Ankara- Yaşam

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