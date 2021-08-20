- 20 Ağu 2021 - 12:24 G: 20 Ağu 2021 - 12:34

Özge Özpirinçci Sevenlerinin Merak Ettiği Evlilik Tarihini Açıkladı? Özge Özpirinçci Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Özge Özpirinçci Yaşında, Nereli?

Özge Özpirinçci tüm sevenleri tarafından evlilik tarihi ne zaman olacağı en merak edilenler arasında yerini alırken sizler için tüm detayları derledik. İşte, Özge Özpirinçci ve evlilik hayatı hakkında merak edilenler…

Özge Özpirinçci Evlilik Tarihini Açıkladı? Özge Özpirinçci Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Özge Özpirinçci Yaşında, Nereli? Son zamanlarda hamilelik olayları ile magazin gündemine bir hayli yerini alan Özge Özpirinçci’den çarpıcı evlilik açıklaması geldi. Karnı burnunda olan güzel oyuncu evlilik tarihi ile ilgili ilk defa konuştu. Doğumuna çok fazla zaman kalmayan ve ilk yarısının geçtiğimiz ay geride bırakan başarılı oyuncu sevgilisi ile aşk hayatına dolu dizgin devam ederken bir yandan da anne olmak için hazırlıklarına başladı.

Özge Özpirinçci Sevenlerinin Merak Ettiği Evlilik Tarihini Açıkladı?

Güzelliği ile dillere destan hale gelen Özge Özpirinçci yakın zamanda bebeğini kucağına almak için hazırlıklarına başladı. Başarısı ile kısa sürede kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ederken son zamanlarda hamilelik haberleri ile gündemi derinden sarsmaya devam ediyor.

Özge Özpirinçci bebeğini kucağına almak için hazırlıklarına devam ederken bir yandan da evlenmeden mi doğum yapacak, yoksa evlenecek mi gibi sorular en merak edilenler arasındaydı. İlk defa evlilik kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan karnı burnundaki güzel oyuncu evlilik tarihini açıkladı. Tüm sevenleri tarafından evlilik tarihi ne zaman olacağı en merak edilenler arasında yerini alırken sizler için tüm detayları derledik. İşte, Özge Özpirinçci ve evlilik hayatı hakkında merak edilenler…

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20 Ağu 2021 - 12:24 - Magazin

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