- 20 Ağu 2021 - 12:22 G: 20 Ağu 2021 - 13:36

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Öyle Bir Arı Saldırısına Uğradı ki; Canlarını Resmen Zor Kurtardılar!

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti öyle zor dakikalar geçirdi ki görenler ‘’bu ne şanssızlık’’ dedi. Son günlerde üstünde kara bulutlar dolanan çiftin akıllara sığmayan arı olayı sosyal medyada gündeme bomba gibi oturdu.

Berfu Yenenler İsyan Etti!

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan Türkiye güzeli Berfu Yenenler bu defa eşi Eser Yenenler’le zor anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in düştüğü o durum takipçilerini de oldukça korkuttu. Arı kovanının saldırısına uğrayan ikili bakın o anları nasıl anlattı.

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20 Ağu 2021 - 12:22 Ankara- Yaşam

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