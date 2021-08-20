20 Ağu 2021 - 12:22 Güncelleme: 20 Ağu 2021 - 13:36
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Öyle Bir Arı Saldırısına Uğradı ki; Canlarını Resmen Zor Kurtardılar!
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti öyle zor dakikalar geçirdi ki görenler ‘’bu ne şanssızlık’’ dedi. Son günlerde üstünde kara bulutlar dolanan çiftin akıllara sığmayan arı olayı sosyal medyada gündeme bomba gibi oturdu.
Sosyal medyayı oldukça sık kullanan Türkiye güzeli Berfu Yenenler bu defa eşi Eser Yenenler’le zor anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in düştüğü o durum takipçilerini de oldukça korkuttu. Arı kovanının saldırısına uğrayan ikili bakın o anları nasıl anlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.