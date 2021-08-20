Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Öyle Bir Arı Saldırısına Uğradı ki; Canlarını Resmen Zor Kurtardılar!

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan Türkiye güzeli Berfu Yenenler bu defa eşi Eser Yenenler’le zor anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in düştüğü o durum takipçilerini de oldukça korkuttu. Arı kovanının saldırısına uğrayan ikili bakın o anları nasıl anlattı.

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