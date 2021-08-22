Masterchef Fatma'dan Hiç Beklenmeyen Hareket! Büyük Küfür Şoku... Ağzına Dolandı, Yanlışlıkla Söyledi! Tüm Türkiye Bunu Konuşuyor...
Masterchef’te öyle şok bir olay yaşandı ki popüler yarışmacı Fatma hiç kendisinden beklenmeyen bir cümle kurdu. Sosyal medyada bir ara viral olan o kelimeyi kullanmaktan çekinmedi. Sosyal medya bu haberle sallandı. Başını getiremedi ama ‘’İncinmişsin’’ dedi. İşte o görüntüler…
TV8 Ekranlarının en sevilen programı Masterchef’te olaylar git gide daha da karmaşık bir hal alıyor. Kemik kadronun belirlenmeye çalıştığı yarışmada heyecan ve hız hiç kesmeden devam ederken ana kadroya ilk yükselen isim Masterchef yarışmacısı Fatma o cümleyi kullandı. Duyanların resmen aklı uçtu gitti. İşte Fatma’nın kullandığı o şok edici cümle ve görüntüleri…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.