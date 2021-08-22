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22 Ağu 2021 - 21:31

Masterchef Fatma'dan Hiç Beklenmeyen Hareket! Büyük Küfür Şoku... Ağzına Dolandı, Yanlışlıkla Söyledi! Tüm Türkiye Bunu Konuşuyor...

Masterchef’te öyle şok bir olay yaşandı ki popüler yarışmacı Fatma hiç kendisinden beklenmeyen bir cümle kurdu. Sosyal medyada bir ara viral olan o kelimeyi kullanmaktan çekinmedi. Sosyal medya bu haberle sallandı. Başını getiremedi ama ‘’İncinmişsin’’ dedi. İşte o görüntüler…