- 21 Ağu 2021 - 20:10

Masterchef Somer Şef Psikolojik Sorunlar Yaşıyor! O Yarışmacıları Tek Tek Alıp, Öyle Şeyler Söyledi ki; Kimse İnanamadı! "Alakası Yok"

Masterchef Somer Şef bu defa resmen deliye bağladı. Yarışmacıları şoktan şoka sokan Somer şef’in yarışmacıları benzetmediği kişi kalmadı. Önce Messi, şimdi de Özil derken ‘’ne yapıyorsun Somer şef’’ tepkisini alması da gecikmedi. İşte o çok merak edilen haberin detayları…

Masterchef’te Futbolcular Akını

Masterchef yeni sezona bomba gibi başlarken bu sefer yaşanan benzerlik konusu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Masterchef’in sevilen jüri üyelerinden biri olan Somer Şef ard arda benzerlik olayları yaşatınca sosyal medyadaki takipçilerinin diline düştü. Masterchef yarışmacısını öyle birine benzetti ki duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte Somer Şefin o anları…

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21 Ağu 2021 - 20:10 Ankara- Yaşam

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