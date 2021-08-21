Masterchef Somer Şef Psikolojik Sorunlar Yaşıyor! O Yarışmacıları Tek Tek Alıp, Öyle Şeyler Söyledi ki; Kimse İnanamadı! "Alakası Yok"
Masterchef Somer Şef bu defa resmen deliye bağladı. Yarışmacıları şoktan şoka sokan Somer şef’in yarışmacıları benzetmediği kişi kalmadı. Önce Messi, şimdi de Özil derken ‘’ne yapıyorsun Somer şef’’ tepkisini alması da gecikmedi. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
Masterchef yeni sezona bomba gibi başlarken bu sefer yaşanan benzerlik konusu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Masterchef’in sevilen jüri üyelerinden biri olan Somer Şef ard arda benzerlik olayları yaşatınca sosyal medyadaki takipçilerinin diline düştü. Masterchef yarışmacısını öyle birine benzetti ki duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte Somer Şefin o anları…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.