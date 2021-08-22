22 Ağu 2021 - 21:31
Masterchef Tahsin Küçük Milyonlara Rezil Oldu! "Resmen Etek Giydi" Herkes Dalga Geçiyor... Acun Ilıcalı Bile Şok Geçirdi!
Masterchef’in popüler yarışmacısı Tahsin Küçük milyonların ağzına düştü. Yarışmada giydiği kıyafetle alay konusu olan Tahsin Küçük’ü görenler resmen gülme krizine girdi.
Masterchef yarışmacısı Tahsin küçük büyük alay konusu oldu. Tahsin Küçük’ün yarışmada tercih ettiği o kıyafet herkesin kendisine gülmesine neden olurken sosyal medyaya bomba gibi düştü. Üzerindeki Masterchef önlüğünün altında etek var sandılar. O görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Tahsin Küçük’ün alay konusu olan o tarzı…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.