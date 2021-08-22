- 22 Ağu 2021 - 21:31

Masterchef Tahsin Küçük Milyonlara Rezil Oldu! "Resmen Etek Giydi" Herkes Dalga Geçiyor... Acun Ilıcalı Bile Şok Geçirdi!

Masterchef’in popüler yarışmacısı Tahsin Küçük milyonların ağzına düştü. Yarışmada giydiği kıyafetle alay konusu olan Tahsin Küçük’ü görenler resmen gülme krizine girdi.

Tahsin Küçük Yine Gündemde

Masterchef yarışmacısı Tahsin küçük büyük alay konusu oldu. Tahsin Küçük’ün yarışmada tercih ettiği o kıyafet herkesin kendisine gülmesine neden olurken sosyal medyaya bomba gibi düştü. Üzerindeki Masterchef önlüğünün altında etek var sandılar. O görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Tahsin Küçük’ün alay konusu olan o tarzı…

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22 Ağu 2021 - 21:31 Ankara- Yaşam

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