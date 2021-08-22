Masterchef Tahsin Küçük Milyonlara Rezil Oldu! "Resmen Etek Giydi" Herkes Dalga Geçiyor... Acun Ilıcalı Bile Şok Geçirdi!

Masterchef yarışmacısı Tahsin küçük büyük alay konusu oldu. Tahsin Küçük’ün yarışmada tercih ettiği o kıyafet herkesin kendisine gülmesine neden olurken sosyal medyaya bomba gibi düştü. Üzerindeki Masterchef önlüğünün altında etek var sandılar. O görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Tahsin Küçük’ün alay konusu olan o tarzı…

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