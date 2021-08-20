Bitcoin ve Ethereum Yatırımı Yapacaklar Dikkat! Balina Kendini Açığa Vurdu! "Kasım'ı Bekleyin!"
Crypto Messiah olarak bilinen kripto trader’ı ve balinası, yaklaşmakta olan Bitcoin yükseltmesinin fiyatı uçurabileceği yönünde tahminlerde bulundu. Yakın tarihli bir videosunda analizlerini paylaşan balina, lider kriptonun yıl sonu bir ralli yapabileceğini düşünüyor. İşte detaylar...
Bitcoin (BTC)’i Taproot güncellemesi bekliyor
Crypto Messiah’ın bu tahminleri, gelecek Taproot güncellemesini temel almaktadır. Analiste göre Kasım ayında yapılacak güncelleme, Bitcoin’in gizlilik önlemlerini ve akıllı sözleşme esnekliğini desteklemeyi amaçlaması nedeniyle, fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir. Gerçekleşmesi durumunda, aynı etkilerin piyasa genelinde hissedileceğini söyleyen trader, piyasa değerine göre en büyük altcoin projesi Ethereum içinde şu tahminlerde bulunuyor…
İşte fikir; aynı şey EIP-1559 için de söylendi, bu bir katalizör mü yoksa değil mi? Dürüst olmak gerekirse, bunun bir haber satış olayı olacağını düşündüm ve daha fazla yanılamazdım.
Ama mesele şu ki, Taproot da aynı şekilde olacak. Bitcoin için bir katalizörümüz var, ama bir dakika için bile Bitcoin rotasyonu için gerçekten bir anlatımız olmadı.
Ek olarak trader, Bitcoin’in önümüzdeki birkaç ay içinde mevcut fiyat seviyelerini başarılı bir şekilde koruyabilmesi durumunda, piyasadaki sürekli güvenin potansiyel olarak altcoin’leri uçurabileceğini düşünüyor.
Crypto Messiah: BTC’nin işlem hacmi 50.000-60.000 dolar aralığında nispeten düşük
Balinaya göre Bitcoin’in işlem hacmi, ATH’si olan 64.000 doların altında 50.000 ve 60.000 dolar aralığında zayıflıyor. Trader bu konuda, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşma konusunda kendinden emin olmadan önce, bu aralıktaki boşluğu dolduran daha fazla hacim görmek istiyor. Messiah’in Bitcoin güncellemesinden ve altcoin’lerden beklentileri şu şekilde:
Belki Taproot haberleri satıyor. Belki Bitcoin Taproot’a pompalanır ve ondan sonra bir çeşit altcoin penceremiz olur. Hala bunun olası olmadığını düşünüyorum, çünkü hacim boşluğumuz var. Burada telafi edecek bir zeminimiz var. Bu hacim profili düğümünü gerçekten incelediğimizi düşünüyorum. Bu gerçekten çok iyi görünecek… ve sonra Taproot için Bitcoin’e dönebiliriz.
Bu, hepimizin can attığı şey olan Aralık, Noel, Noel Baba’nın yaklaşan Bitcoin ayı için bizi mükemmel bir şekilde hazırlıyor. Garip, Bitcoin Aralık ayının sonuna kadar pek çok kez çıldırıyor gibi görünüyor ve bu da bununla mükemmel bir şekilde uyumlu olacak.
20 Ağu 2021 - 17:51 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.