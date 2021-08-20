Bitcoin ve Ethereum Yatırımı Yapacaklar Dikkat! Balina Kendini Açığa Vurdu! "Kasım'ı Bekleyin!"

Bitcoin (BTC)’i Taproot güncellemesi bekliyor

Crypto Messiah’ın bu tahminleri, gelecek Taproot güncellemesini temel almaktadır. Analiste göre Kasım ayında yapılacak güncelleme, Bitcoin’in gizlilik önlemlerini ve akıllı sözleşme esnekliğini desteklemeyi amaçlaması nedeniyle, fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir. Gerçekleşmesi durumunda, aynı etkilerin piyasa genelinde hissedileceğini söyleyen trader, piyasa değerine göre en büyük altcoin projesi Ethereum içinde şu tahminlerde bulunuyor…

Balinanın Ethereum’a yönelik tahminleri, Ethereum’u dezenflasyonist bir kripto para birimine dönüştürmeyi hedefleyen EIP-1559 güncellemesini içeriyor. Tıpkı ADA’nın 12 Eylül’de yayınlanması planlanan Alonzo hard fork’u duyurması ve ardından Cardano etrafında yoğunlaşan gündem, haftalar önce London hard fork ile Ethereum’da yaşanmıştı. Bu dönemde ETH fiyatı 3.300 dolara kadar yükseldi. Messiah’da, Bitcoin’in Taproot yükseltmesinin ardından ETH’ye benzer bir yörünge izleyeceğine inanıyor. Trader’ın, o dönemde Ethereum hakkında yanıldığını ifade ettiği açıklamaları şu şekilde oldu:

İşte fikir; aynı şey EIP-1559 için de söylendi, bu bir katalizör mü yoksa değil mi? Dürüst olmak gerekirse, bunun bir haber satış olayı olacağını düşündüm ve daha fazla yanılamazdım.

Bu arada Messiah’ın, London hard fork’un aksine Bitcoin Taproot güncellemesinin sessizce yaklaştığını ifade ettiği yorumları şu şekilde oldu:

Ama mesele şu ki, Taproot da aynı şekilde olacak. Bitcoin için bir katalizörümüz var, ama bir dakika için bile Bitcoin rotasyonu için gerçekten bir anlatımız olmadı.

Ek olarak trader, Bitcoin’in önümüzdeki birkaç ay içinde mevcut fiyat seviyelerini başarılı bir şekilde koruyabilmesi durumunda, piyasadaki sürekli güvenin potansiyel olarak altcoin’leri uçurabileceğini düşünüyor.

Crypto Messiah: BTC’nin işlem hacmi 50.000-60.000 dolar aralığında nispeten düşük

Balinaya göre Bitcoin’in işlem hacmi, ATH’si olan 64.000 doların altında 50.000 ve 60.000 dolar aralığında zayıflıyor. Trader bu konuda, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşma konusunda kendinden emin olmadan önce, bu aralıktaki boşluğu dolduran daha fazla hacim görmek istiyor. Messiah’in Bitcoin güncellemesinden ve altcoin’lerden beklentileri şu şekilde:

Belki Taproot haberleri satıyor. Belki Bitcoin Taproot’a pompalanır ve ondan sonra bir çeşit altcoin penceremiz olur. Hala bunun olası olmadığını düşünüyorum, çünkü hacim boşluğumuz var. Burada telafi edecek bir zeminimiz var. Bu hacim profili düğümünü gerçekten incelediğimizi düşünüyorum. Bu gerçekten çok iyi görünecek… ve sonra Taproot için Bitcoin’e dönebiliriz.

Son olarak Messiah, Bitcoin’in kendi ana hatlarına benzer bir fiyat hareketini takip etmesi ve hacim boşluğunu doldurması durumunda BTC’nin bu kış toparlanmaya hazır olacağını düşünüyor. Balinanın son açıklamaları şu şekildeydi: