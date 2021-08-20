Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz Milyoner Oldu! Acun Ilıcalı’yı Tahtından Edecek… O Projesi de Tuttu! Ekranların Yeni Patronu Geliyor…
Survivor ve Masterchef yarışmalarında boy gösteren eski yarışmacı Yasin Obuz resmen milyoner oldu. Acun Ilıcalı’yı bile tahtından edecek olan o başarı Yasin Obuz2un ayakta alkışlanmasını sağladı. Ekranların yeni patronu gümbür gümbür geliyor. Asla olmaz dediler ama o oldurdu. İşte Yasin Obuz’un başarısı…
Survivor 2020 yarışmasında yer yer sinirlerine hakim olamayan Yasin Obuz inanılmaz derecede güzel bir performans sergilemiş fakat yine de elenmişti. Masterchef yarışmasındaki konuşma tarzı ve yemek konusundaki başarısıyla tanınan Yasin Obuz hemen sonrasında Survivor yarışmasına katılmış ve her iki yarışmada da oldukça iyi bir başarı sergilemişti. Masterchef sayesinde tanınma fırsatı yakalayan Yasin Obuz’un Survivor sonrası hayatı ise tamamen büyük bir değişime uğradı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.