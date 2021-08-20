Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz Milyoner Oldu! Acun Ilıcalı’yı Tahtından Edecek… O Projesi de Tuttu! Ekranların Yeni Patronu Geliyor…

Survivor 2020 yarışmasında yer yer sinirlerine hakim olamayan Yasin Obuz inanılmaz derecede güzel bir performans sergilemiş fakat yine de elenmişti. Masterchef yarışmasındaki konuşma tarzı ve yemek konusundaki başarısıyla tanınan Yasin Obuz hemen sonrasında Survivor yarışmasına katılmış ve her iki yarışmada da oldukça iyi bir başarı sergilemişti. Masterchef sayesinde tanınma fırsatı yakalayan Yasin Obuz’un Survivor sonrası hayatı ise tamamen büyük bir değişime uğradı.

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