Şarkıcı Gülşen Helikopterle Sütyensiz Uçuşa geçti! Görenler Hem Şaşırdı, Hem de Beğendi!
Şarkıcı Gülşen sütyensiz giymeyi tercih ettiği hırkasıyla ayna dans yaptı! Kardeşim Helikopter şarkısıyla yaptığı dans resmen olay oldu. İşte Gülşen’in sosyal medyaya damga vuran o görüntüleri…
Sahne alırken tercih ettiği kıyafetlerle sürekli gündemin orta yerine düşen Gülşen’e en son hande Yener destek vermişti. Hande Yener Gülşen’in sahne kıyafetleri seçimi hakkında “Ben onun fiziğini beğeniyorum. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Galiba hatırlattı. Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım. Çok hoş bakımlı bir kadın. Poposu güzel giyiyor, ne yapsın? Sosyal medyanın gazına gelmeyelim, herkes özgürlüğünü yaşasın.” Demişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.