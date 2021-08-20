Şarkıcı Gülşen Helikopterle Sütyensiz Uçuşa geçti! Görenler Hem Şaşırdı, Hem de Beğendi!

Sahne alırken tercih ettiği kıyafetlerle sürekli gündemin orta yerine düşen Gülşen’e en son hande Yener destek vermişti. Hande Yener Gülşen’in sahne kıyafetleri seçimi hakkında “Ben onun fiziğini beğeniyorum. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Galiba hatırlattı. Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım. Çok hoş bakımlı bir kadın. Poposu güzel giyiyor, ne yapsın? Sosyal medyanın gazına gelmeyelim, herkes özgürlüğünü yaşasın.” Demişti.

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