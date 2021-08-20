- 20 Ağu 2021 - 17:58 G: 20 Ağu 2021 - 18:41

Şarkıcı Gülşen Helikopterle Sütyensiz Uçuşa geçti! Görenler Hem Şaşırdı, Hem de Beğendi!

Şarkıcı Gülşen sütyensiz giymeyi tercih ettiği hırkasıyla ayna dans yaptı! Kardeşim Helikopter şarkısıyla yaptığı dans resmen olay oldu. İşte Gülşen’in sosyal medyaya damga vuran o görüntüleri…

Gülşen Hiçbir Eleştiriyi Umursamıyor!

Sahne alırken tercih ettiği kıyafetlerle sürekli gündemin orta yerine düşen Gülşen’e en son hande Yener destek vermişti. Hande Yener Gülşen’in sahne kıyafetleri seçimi hakkında  “Ben onun fiziğini beğeniyorum. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Galiba hatırlattı. Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım. Çok hoş bakımlı bir kadın. Poposu güzel giyiyor, ne yapsın? Sosyal medyanın gazına gelmeyelim, herkes özgürlüğünü yaşasın.” Demişti.

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20 Ağu 2021 - 17:58 Ankara- Yaşam

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