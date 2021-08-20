Bitcoin Toparlanmasını Yaptı! Şimdi Yeni Hedef Neresi? 51.000 Dolar Gelir Mi?

Daha geniş bakıldığında, BTC’yi 37.300 dolardan destek alanına götürecek bir Wyckoff dağıtım modeli de mümkün.

Bitcoin geri dönüşleri

18 Ağustos’ta doji mum formasyonu görüldükten sonra, BTC neredeyse % 5 artarak 46.765 dolardan kapandı. 20 Ağustos’ta BTC, yükselişine devam etti ve 14 Ağustos’taki önceki zirveyi 48.150 $’da kırmaya çalışıyor. Dünkü artışlar, BTC’nin neredeyse iki haftadır etrafında salındığı 200 günlük hareketli ortalamanın geri alınmasına yol açtı.

Ayrıca BTC, haftalık S1 desteğiyle eşleştirilen kısa vadeli destek alanı 44.000 $ ‘dan sıçradı. Şu anda, Bitcoin 45.973 dolarda haftalık pivotun üzerinde. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece, kısa vadeli hissiyat yükseliş olarak kabul edilebilir.

İlk destek alanı, haftalık S2 desteğine denk gelen 42.600 dolar. Kaybedilirse, bir sonraki önemli alan, BTC’nin günlük zaman diliminde daha yüksek bir dip olarak gördüğü 37.300 dolar civarında.

Ayrıca, düşen hacim, volatilitenin de azalmasına yol açıyor. Ayrıca, BBWP düşüyor ve şu anda 50 değerinin altında. Bu durum, Ağustos ayının son günlerinde BTC piyasasında yukarı veya aşağı keskin bir harekete yol açabilir.

Teknik göstergeler yükseliş görünümünü destekliyor. RSI tarafsız bölgeden döndü ve yukarı doğru ilerliyor. MACD, birkaç küçük negatif momentum çubuğu oluşturduktan sonra, yükseliş dinamiklerini yeniden kazanmaya yakın. Stokastik osilatör bir yükseliş geçişi oluşturdu ve yükseliş bölgesine geri dönüyor.

51.000 dolarda yükselen kanal ve direnç

Dört saatlik grafik, 20 Temmuz makro dip seviyesinden bu yana yerinde olan yükselen bir paralel kanalı gösteriyor. Dün, BTC bu kanalın altından sıçradı ve yukarı doğru hareket etti. En yakın hedef, birkaç gün içinde 51.000 $ bölgesi olarak duruyor.

51.000 $ alanı, tüm aşağı yönlü hareket için ölçülen uzun vadeli 0,618 Fib geri çekilme seviyesinin yanı sıra haftalık R3 direnç seviyesine karşılık geliyor. Böylece satış baskısının artmasının beklenebileceği önemli bir direnç alanı oluşturacak.

Başka bir Wyckoff dağıtımı mı?

Kripto para tüccarı @CryptoCapo_, Wyckoff dağıtım fraktalının olası bir tekrarını öneren iki Bitcoin grafiğini tweetledi. Bitcoin’e uyarlanan model, Şubat ve Mayıs 2021 arasında tüm zamanların en yüksek seviyesini 64.854 $ olarak belirledi.

Capo, aynı senaryonun daha düşük bir zaman diliminde tekrarlanma olasılığına dikkat çekiyor. 12 saatlik grafikte, RSI düşerken BTC fiyatının yükseldiğini görebiliriz ve bu da gizli bir yükseliş sapması (mavi çizgiler) oluşturabilir.

@CryptoCapo’ya göre, bu, bölgeye 51.000 dolar civarında bir yukarı hareket daha ve ardından 38.000 doların altında bir düşüşe yol açabilir. Bu seviyelerin her ikisi de yukarıda tartışılan uzun vadeli direnç ve destek alanlarıyla birleşiyor.