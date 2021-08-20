Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Ağu 2021 - 18:38

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Şarkıcı Berkay’dan Öyle Bir Paylaşım Geldi ki; Demet Akalın Ateş Püskürdü, Ayşe Yüksel de Kıskançlık Krizine Girdi!

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ve Şarkıcı Berkay’dan ilk ekip çalışması fotoğrafı geldi. Birlikte şarkı çıkaracakları iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise o iddialar kesinleşti. Berkay öyle bir paylaşım yaptı ki ne Demet Akalın ne de Ayşe Yüksel buna dayanamayacak. İşte detaylar…