Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Şarkıcı Berkay’dan Öyle Bir Paylaşım Geldi ki; Demet Akalın Ateş Püskürdü, Ayşe Yüksel de Kıskançlık Krizine Girdi!
Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ve Şarkıcı Berkay’dan ilk ekip çalışması fotoğrafı geldi. Birlikte şarkı çıkaracakları iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise o iddialar kesinleşti. Berkay öyle bir paylaşım yaptı ki ne Demet Akalın ne de Ayşe Yüksel buna dayanamayacak. İşte detaylar…
Sosyal medyayı oldukça sık bir şekilde kullanan Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Survivor bitiminde sürekli olarak tatil yapan ve sıcak yaz günlerinin tadını çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir haberle gündeme düşmüştü ki hayranları oldukça sevinmişti. Aleyna Kalaycıoğlu’nun Berkay’la yapacağı şarkı çalışmalarını duyan Ayşe Yüksel resmen atağa geçmiş ve şarkı söylerken ki videosunu paylaşmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.