Sosyal Devlet Anlayışı Dedi, Herkese Bitcoin Dağıtma Kararı Aldı! Belediye Başkanından Örnek Davranış!

KSDK’nin haberine göre Bitcoin’i “dijital altın” olarak nitelendiren Belediye Başkanı Steward, “500 dolarlık olur, 1.000 dolarlık olur; bu şehirdeki her bir hanenin bir miktar Bitcoin aldığını görmek isterim.” dedi.

Bu küçük şehrin belediye başkanı, insanlara Bitcoin dağıtmak için gerekli bütçeyi karşılamaya razı “oldukça destekleyici birkaç bağışçı” bulduğunu ve bunların “milyonlarca dolar” vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bu yıl itibarıyla Bitcoin’i yasal bir ödeme aracı olarak tanıyan El Salvador, devletin dijital cüzdanını indiren her vatandaşa karşılıksız olarak 30 dolarlık Bitcoin vermeyi planlıyor. Cool Valley Belediye Başkanı’nın koşulu ise dağıtılan Bitcoinlerin hemen satılmaması:

“Belki bunlar onları beş yıl boyunca tam anlamıyla kullanamayacağınız şekilde (dağıtılır). En büyük endişem, birinin gidip bu Bitcoini araç kredisini ödemek için satması ve Bitcoin fiyatı yıllar sonra 500.000 dolara çıkınca, yaptıklarına pişman olması.”

Stewart, bağışçılardan gelecek paranın yanı sıra belediye kasasını kullanma veya hükümetten bu plan için fonlama alma ihtimalini de değerlendiriyor.