Sosyal Devlet Anlayışı Dedi, Herkese Bitcoin Dağıtma Kararı Aldı! Belediye Başkanından Örnek Davranış!
ABD’nin Missouri eyaletine bağlı Cool Valley ilinin belediye başkanı Jayson Stewart, yaklaşık 1.500 nüfuslu şehirdeki her bir vatandaşa 1.000’er dolarlık Bitcoin (BTC) vermek istiyor. İşte detaylar...
KSDK’nin haberine göre Bitcoin’i “dijital altın” olarak nitelendiren Belediye Başkanı Steward, “500 dolarlık olur, 1.000 dolarlık olur; bu şehirdeki her bir hanenin bir miktar Bitcoin aldığını görmek isterim.” dedi.
Bu küçük şehrin belediye başkanı, insanlara Bitcoin dağıtmak için gerekli bütçeyi karşılamaya razı “oldukça destekleyici birkaç bağışçı” bulduğunu ve bunların “milyonlarca dolar” vermeye hazır olduklarını söyledi.
Bu yıl itibarıyla Bitcoin’i yasal bir ödeme aracı olarak tanıyan El Salvador, devletin dijital cüzdanını indiren her vatandaşa karşılıksız olarak 30 dolarlık Bitcoin vermeyi planlıyor. Cool Valley Belediye Başkanı’nın koşulu ise dağıtılan Bitcoinlerin hemen satılmaması:
“Belki bunlar onları beş yıl boyunca tam anlamıyla kullanamayacağınız şekilde (dağıtılır). En büyük endişem, birinin gidip bu Bitcoini araç kredisini ödemek için satması ve Bitcoin fiyatı yıllar sonra 500.000 dolara çıkınca, yaptıklarına pişman olması.”
Stewart, bağışçılardan gelecek paranın yanı sıra belediye kasasını kullanma veya hükümetten bu plan için fonlama alma ihtimalini de değerlendiriyor.
20 Ağu 2021 - 18:39 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.