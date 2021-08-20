Ethereum'da Yıl Sonu Beklentisi Ortaya Çıktı! Buterin Hayli Yüksek Bir Beklenti İçerisinde!

Bununla birlikte, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, özellikle son Londra hard fork ve EIP-1559 uygulamasından sonra kriptonun geleceği konusunda aşırı iyimser. Buterin, katıldığı bir röportaj sırasında ETH fiyatının mevcut seviyelerden 10 kat daha yüksek olmasını beklediğini söyledi. Yani, ETH fiyatı yılsonuna kadar 30.000 dolarlık devasa bir seviyeye ulaşmasını umuyor.

Bu, Ethereum’un (ETH) dünyadaki tüm Büyük Teknoloji şirketlerinden daha büyük olmasını sağlayan 3 trilyon dolarlık şaşırtıcı bir değere sahip olması anlamına geliyor.

Ethereum ve Cardano – Zirve yarışı devam ediyor

Bu haftanın başlarında, Cardano (ADA) fiyatı, piyasa değerine göre üçüncü en büyük kripto para birimi olma yolunda hızla yükseldi ve şu anda ezeli rakibi Ethereum’un sadece bir sıra gerisinde.

Ethereum’un en dişli rakibi Cardano, bir süredir ETH standartına meydan okuyor ve gelecekte ağ kullanımı ve akıllı sözleşme işlevselliği açısından Ethereum’u geçmeyi hedefliyor.

Son zamanlarda, Cardano blok zincirinin Alonzo Purple test ağının uygulanması, blok zincirinde akıllı sözleşmelerin uygulanması için kapılar açıldı. Cardano kurucu ortağı Charles Hoskinson, ADA fiyatının yıl sonuna kadar 150 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Haber hazırlanırken, Cardano tokeni ADA, şimdiden tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,49$ ve 77,6 milyar dolarlık piyasa değeri ile işlem görüyordu.

Öte yandan, Ethereum 2.0 geliştirme faaliyeti de yükselişte. Son Londra hardfork’u ve EIP-1559’un başarılı bir şekilde uygulanması, Ethereum 2.0’ın ana ağ uygulamasına yönelik taşkınlar açtı.

Ethereum 2.0 ile stake edilen ETH sayısı 6,5 milyonu aştı. Yani şu anda Ethereum 2.0 mevduat sözleşmelerinde yaklaşık 20 milyar dolar değerinde ETH var. Ethereum için tüm blokzincir ölçümleri, ileride daha büyük bir ralliye işaret ediyor. Ve unutmamak gerekir ki, Etheruem (ETH), Cardano’ya (ADA) kıyasla kurumlar arasında tercih edilen bir seçenek olmaya devam ediyor.

Dolayısıyla, Cardano’nun Ethereum’u bu şekilde geçmesi kolay değil, ancak oyun bundan sonra ilginç bir hale gelebilir.