Masterchef'te Büyük BOMBA Patladı! Emre 15. Yarışmacı Oldu, Öncesinde Yaşananlar Acun'u Çıldırttı... Yayına Ara Verebilir!
Masterchef'te çok büyük bomba patladı. Masterchef bugün tarihi bir ana konukluk etti. 15. yarışmacının belli olduğu 21 Ağustos 2021 gecesinde; Emre ana kadroya seçilen son yarışmacı olurken, ana kadro ise şu şekilde şekillendi: Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral, Hasan Biltekin, Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı, Mert Yılmaz, Safanur Bol, Emre Büber. Yarışmacılar böyle şekillenirken; Acun Ilıcalı'nın krize...
Masterchef Türkiye 2021 ana kadrosu sonunda netlik kazandı. Bu yıl kıyasıya mücadele verecek olan ilk 15 yarışmacı yukarıda belirttiğimiz gibi kendini gösterirken, yaşanan olay herkesi resmen bıktırdı. Özellikle programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Emre'nin 15. yarışmacı olmasından önce yaşananlarla ilgili resmen krize girecek. Bu kapsamda programın birkaç bölüm ara vereceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.