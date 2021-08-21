Masterchef'te Büyük BOMBA Patladı! Emre 15. Yarışmacı Oldu, Öncesinde Yaşananlar Acun'u Çıldırttı... Yayına Ara Verebilir!

Masterchef Türkiye 2021 ana kadrosu sonunda netlik kazandı. Bu yıl kıyasıya mücadele verecek olan ilk 15 yarışmacı yukarıda belirttiğimiz gibi kendini gösterirken, yaşanan olay herkesi resmen bıktırdı. Özellikle programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Emre'nin 15. yarışmacı olmasından önce yaşananlarla ilgili resmen krize girecek. Bu kapsamda programın birkaç bölüm ara vereceği tahmin ediliyor.

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