- 21 Ağu 2021 - 20:09

Masterchef'ten Ara! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Yayın Hayatına Ara Veriyor! Tekrar Başlayacak... Köstebek Krizi Programın Heyecanını Öldürdü!

Masterchef'te çok büyük bomba patladı. Masterchef bugün tarihi bir ana konukluk etti. 15. yarışmacının belli olduğu 21 Ağustos 2021 gecesinde; Emre ana kadroya seçilen son yarışmacı olurken, ana kadro ise şu şekilde şekillendi: Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral, Hasan Biltekin, Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı, Mert Yılmaz, Safanur Bol, Emre Büber. Yarışmacılar böyle şekillenirken; Acun Ilıcalı'nın krize...

Masterchef Türkiye 2021 ana kadrosu sonunda netlik kazandı. Bu yıl kıyasıya mücadele verecek olan ilk 15 yarışmacı yukarıda belirttiğimiz gibi kendini gösterirken, yaşanan olay herkesi resmen bıktırdı. Özellikle programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Emre'nin 15. yarışmacı olmasından önce yaşananlarla ilgili resmen krize girecek. Bu kapsamda programın birkaç bölüm ara vereceği tahmin ediliyor. 

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

21 Ağu 2021 - 20:09 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Somer Şef Psikolojik Sorunlar Yaşıyor! O Yarışmacıları Tek Tek Alıp, Öyle Şeyler Söyledi ki; Kimse İnanamadı! "Alakası Yok" mask
Masterchef Somer Şef Psikolojik Sorunlar Yaşıyor! O Yarışmacıları Tek Tek Alıp, Öyle Şeyler Söyledi ki; Kimse İnanamadı! "Alakası Yok"
"Müge Anlı Tarih Oluyor, TV Piyasasından Siliniyor!" Kontrolü Acun Ilıcalı Ele Geçirdi, Artık Tek Gerçek Var O Da... mask
"Müge Anlı Tarih Oluyor, TV Piyasasından Siliniyor!" Kontrolü Acun Ilıcalı Ele Geçirdi, Artık Tek Gerçek Var O Da...
Masterchef Mehmet Şef'ten Akıllara Durgunluk Veren Babalık! Yarışmacının Elinden Tuttu, İş Veriyor! Böyle Teklif Ne Görüldü, Ne Görülür! mask
Masterchef Mehmet Şef'ten Akıllara Durgunluk Veren Babalık! Yarışmacının Elinden Tuttu, İş Veriyor! Böyle Teklif Ne Görüldü, Ne Görülür!
MasterChef 2021 Emre Büber Kimdir, Asıl Mesleği Nedir? MasterChef Emre, Aslen Nereli, Kaç Yaşında? mask
MasterChef 2021 Emre Büber Kimdir, Asıl Mesleği Nedir? MasterChef Emre, Aslen Nereli, Kaç Yaşında?
MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Neden Yok? MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? TV8 yayın akışı Cumartesi mask
MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Neden Yok? MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? TV8 yayın akışı Cumartesi
Mastercehef 20 Ağustos 2021 Kim Kazandı? Masterchef’te Kim Kazandı, Ana Kadroya Kim Girdi? Masterchef Kazanan Emre Büber Kimdir, Yaşı Memleketi? mask
Mastercehef 20 Ağustos 2021 Kim Kazandı? Masterchef’te Kim Kazandı, Ana Kadroya Kim Girdi? Masterchef Kazanan Emre Büber Kimdir, Yaşı Memleketi?
MasterChef 2021 Full İzle! 20 Ağustos 2021 MasterChef 42. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 20 Ağustos 2021 MasterChef 42. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef 2021 Full İzle! 22 Ağustos 2021 MasterChef 43. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 22 Ağustos 2021 MasterChef 43. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef 15. Yarışmacısı Emre Büber Hüngür Hüngür Ağladı! Şefler de Milyonlar da Kendini Tutamadı... Sosyal Medya Bu Olayla Çalkalanıyor! Hayranları Resmen Ayaklandı... mask
Masterchef 15. Yarışmacısı Emre Büber Hüngür Hüngür Ağladı! Şefler de Milyonlar da Kendini Tutamadı... Sosyal Medya Bu Olayla Çalkalanıyor! Hayranları Resmen Ayaklandı...
Masterchef Tahsin Küçük Milyonların Alay Konusu Oldu! Etek Giymiş... Bunu Görenler Resmen Gülme Krizi Geçirdi! mask
Masterchef Tahsin Küçük Milyonların Alay Konusu Oldu! Etek Giymiş... Bunu Görenler Resmen Gülme Krizi Geçirdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef'ten Ara! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Yayın Hayatına Ara Veriyor! Tekrar Başlayacak... Köstebek Krizi Programın Heyecanını Öldürdü! mask
Masterchef'ten Ara! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Yayın Hayatına Ara Veriyor! Tekrar Başlayacak... Köstebek Krizi Programın Heyecanını Öldürdü!
Acun Ilıcalı'dan Büyük Af! O Ünlünün Hayatını Bitirip, Tüm Kariyerini Yok Ediyordu! Elinden Tuttu, Büyüklük Onda Kaldı! mask
Acun Ilıcalı'dan Büyük Af! O Ünlünün Hayatını Bitirip, Tüm Kariyerini Yok Ediyordu! Elinden Tuttu, Büyüklük Onda Kaldı!
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz Sevgili Mi? Murat Boz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Murat Boz Kaç Yaşında, Nereli? mask
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz Sevgili Mi? Murat Boz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Murat Boz Kaç Yaşında, Nereli?
Mazhar Alanson ile TV Programı Ne Zaman, Hangi Kanalda Başladı? Mazhar Alanson Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Mazhar Alanson Kaç Yaşında, Nereli? mask
Mazhar Alanson ile TV Programı Ne Zaman, Hangi Kanalda Başladı? Mazhar Alanson Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Mazhar Alanson Kaç Yaşında, Nereli?
Zerrin Özer'in Gerçek Yüzü De Ortaya Çıktı? Zerrin Özer Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Zerrin Özer Kaç Yaşında, Nereli? mask
Zerrin Özer'in Gerçek Yüzü De Ortaya Çıktı? Zerrin Özer Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Zerrin Özer Kaç Yaşında, Nereli?
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler İlk Kez Açıklama Yaptı! Mehmet Dinçerler Kimdir, Ne İş Yapıyor, Neyin Sahibi? Mehmet Dinçerler Kaç Yaşında, Nereli? mask
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler İlk Kez Açıklama Yaptı! Mehmet Dinçerler Kimdir, Ne İş Yapıyor, Neyin Sahibi? Mehmet Dinçerler Kaç Yaşında, Nereli?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status