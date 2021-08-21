Masterchef 15. Yarışmacısı Emre Büber Hüngür Hüngür Ağladı! Şefler de Milyonlar da Kendini Tutamadı... Sosyal Medya Bu Olayla Çalkalanıyor! Hayranları Resmen Ayaklandı...

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye'nin "yarışma" konseptinde en çok izlenen yarışması olarak dikkatleri üzerine çeken ve her geçen gün reytingleri katlanan yarışması Masterchef'te 21 AĞUSTOS gecesi, yani bu gece herkesi ağlatan anlar yaşandı. Emre Büber...

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