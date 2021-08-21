Masterchef 15. Yarışmacısı Emre Büber Hüngür Hüngür Ağladı! Şefler de Milyonlar da Kendini Tutamadı... Sosyal Medya Bu Olayla Çalkalanıyor! Hayranları Resmen Ayaklandı...
Masterchef'te bu gece resmen şov gecesiydi: 15. yarışmacının da belirlendiği gecede yaşananlar herkesi duygulandırdı. Özellikle gecenin kazananı ve 15. ana yarışmacı olan Emre Büber, herkesi gözyaşlarına boğdu. Öyle ki, sosyal medyada yüzlerce hayranı tek tek paylaşıp; resmen sosyal medyayı ayağa kaldırdılar.
Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye'nin "yarışma" konseptinde en çok izlenen yarışması olarak dikkatleri üzerine çeken ve her geçen gün reytingleri katlanan yarışması Masterchef'te 21 AĞUSTOS gecesi, yani bu gece herkesi ağlatan anlar yaşandı. Emre Büber...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.