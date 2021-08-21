- 21 Ağu 2021 - 01:13 G: 21 Ağu 2021 - 01:27

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Gece FLAŞ Paylaşım! Siyah Mini Şortuyla Binada Oturanları Yaktı! Asansöre Akın Ettiler... Sosyal Medya Uçuyor!

Survivor'ın bu sezon en çok öne çıkan ve magazin gündemini sallayarak yerle bir eden yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, resmen ortalığı inletti. Her paylaşımıyla magazin gündemine gelen ve tüm dikkatleri üzerine çekme başarısı elde eden Aleyna Kalaycıoğlu'nun son yaptığı mini şortlu paylaşım ortalığı karıştırdı. Aleyna, asansörde çekindiği bu fotoğrafın sonrasında Twitter'da iddialara göre, o binada hayran akınına uğradı.

Survivor'ın ada zamanında çok sevilmeyen fakat adadan sonra en çok dikkat çeken ve sosyal medyada dönemin yarışmacıları arasında en çok takipçi / beğeniye sahip olan güzel yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, milyonlarca insanın dikkatini üzerine yoğunlaştırdı. Yaptığı mini şortlu siyah paylaşımla birlikte resmen ortalığı inletti. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu ne paylaştı da; bu kadar gündeme geldi? İşte o paylaşımı...

Detaylar ve o fotoğraf için diğer sayfaya geçiniz >>

21 Ağu 2021 - 01:13 Ankara- Yaşam

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