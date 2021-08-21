Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Gece FLAŞ Paylaşım! Siyah Mini Şortuyla Binada Oturanları Yaktı! Asansöre Akın Ettiler... Sosyal Medya Uçuyor!
Survivor'ın bu sezon en çok öne çıkan ve magazin gündemini sallayarak yerle bir eden yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, resmen ortalığı inletti. Her paylaşımıyla magazin gündemine gelen ve tüm dikkatleri üzerine çekme başarısı elde eden Aleyna Kalaycıoğlu'nun son yaptığı mini şortlu paylaşım ortalığı karıştırdı. Aleyna, asansörde çekindiği bu fotoğrafın sonrasında Twitter'da iddialara göre, o binada hayran akınına uğradı.
Survivor'ın ada zamanında çok sevilmeyen fakat adadan sonra en çok dikkat çeken ve sosyal medyada dönemin yarışmacıları arasında en çok takipçi / beğeniye sahip olan güzel yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, milyonlarca insanın dikkatini üzerine yoğunlaştırdı. Yaptığı mini şortlu siyah paylaşımla birlikte resmen ortalığı inletti. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu ne paylaştı da; bu kadar gündeme geldi? İşte o paylaşımı...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.