Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Gece FLAŞ Paylaşım! Siyah Mini Şortuyla Binada Oturanları Yaktı! Asansöre Akın Ettiler... Sosyal Medya Uçuyor!

Survivor'ın ada zamanında çok sevilmeyen fakat adadan sonra en çok dikkat çeken ve sosyal medyada dönemin yarışmacıları arasında en çok takipçi / beğeniye sahip olan güzel yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, milyonlarca insanın dikkatini üzerine yoğunlaştırdı. Yaptığı mini şortlu siyah paylaşımla birlikte resmen ortalığı inletti. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu ne paylaştı da; bu kadar gündeme geldi? İşte o paylaşımı...

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