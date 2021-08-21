- 21 Ağu 2021 - 01:27 G: 21 Ağu 2021 - 01:49

Kerem Bürsin Eridi, Bitti, Kül Oldu! Resmen Hayatı Bitti... Gece Şoku! Hande Erçel Donup Kaldı, Şok Geçirdi! Tüm Hayranları Destek Oldu! "Nasıl Olabilir?"

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin resmen eriyip, bitip kül oldu! Gece başına gelen olaylar; Hande Erçel'in birden bire donup kalmasına sebebiyet verdi. Tüm hayranları sosyal medyada destek verirken, yaşananlar herkesi resmen şaşkına çevirdi. Magazin gündemi sallanıyor! Neler oluyor?

Kerem Bürsin'in hayatı resmen 1 dakikada bitti. Tüm ün, fenomenlik, popülerlik, hayranlarıyla iletişimi vs. eriyip, bitip kül oldu. Bunu gören hayranları durmaksızın sosyal medyayı ayağa kaldırınca, Kerem Bürsin tekrar ayaklandı! Peki, gece gece neler oluyor? Kerem Bürsin'e ne oldu? 

Tüm detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

21 Ağu 2021 - 01:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Gece FLAŞ Paylaşım! Siyah Mini Şortuyla Binada Oturanları Yaktı! Asansöre Akın Ettiler... Sosyal Medya Uçuyor! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Gece FLAŞ Paylaşım! Siyah Mini Şortuyla Binada Oturanları Yaktı! Asansöre Akın Ettiler... Sosyal Medya Uçuyor!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Şarkıcı Berkay’dan Öyle Bir Paylaşım Geldi ki; Demet Akalın Ateş Püskürdü, Ayşe Yüksel de Kıskançlık Krizine Girdi! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Şarkıcı Berkay’dan Öyle Bir Paylaşım Geldi ki; Demet Akalın Ateş Püskürdü, Ayşe Yüksel de Kıskançlık Krizine Girdi!
Şarkıcı Gülşen Helikopterle Sütyensiz Uçuşa geçti! Görenler Hem Şaşırdı, Hem de Beğendi! mask
Şarkıcı Gülşen Helikopterle Sütyensiz Uçuşa geçti! Görenler Hem Şaşırdı, Hem de Beğendi!
Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz Milyoner Oldu! Acun Ilıcalı’yı Tahtından Edecek… O Projesi de Tuttu! Ekranların Yeni Patronu Geliyor… mask
Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz Milyoner Oldu! Acun Ilıcalı’yı Tahtından Edecek… O Projesi de Tuttu! Ekranların Yeni Patronu Geliyor…
Survivor Nagihan’ın Cinsel Hayatı İfşalandı! Şoktan Şoka Sokan İtirafları Ardı Ardına Sıraladı; Yatak Odasını Herkese Sundu! Flaş… mask
Survivor Nagihan’ın Cinsel Hayatı İfşalandı! Şoktan Şoka Sokan İtirafları Ardı Ardına Sıraladı; Yatak Odasını Herkese Sundu! Flaş…
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez Herkesi Şaşkına Çevirdi! 50 TL Veremedi... "Güvenlik İhlali" Bugün Paylaştığı Şeye Girenler; Az Kalsın Hackleniyordu! mask
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez Herkesi Şaşkına Çevirdi! 50 TL Veremedi... "Güvenlik İhlali" Bugün Paylaştığı Şeye Girenler; Az Kalsın Hackleniyordu!
Melih Gümüşbıçak TV8 Fenerbahçe Maç Anlatımı! Spor Spikeri Melih Gümüşbıçak Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Melih Gümüşbıçak Kaç Yaşında, Nereli? mask
Melih Gümüşbıçak TV8 Fenerbahçe Maç Anlatımı! Spor Spikeri Melih Gümüşbıçak Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Melih Gümüşbıçak Kaç Yaşında, Nereli?
Oyuncu Kerem Bürsin ile Burcu Biricik'in Yaşadığı Büyük Şok! Milyonlarca Takipçisi Olan İki Oyuncunun da Instagram Hesabı Kapatıldı! mask
Oyuncu Kerem Bürsin ile Burcu Biricik'in Yaşadığı Büyük Şok! Milyonlarca Takipçisi Olan İki Oyuncunun da Instagram Hesabı Kapatıldı!
Masterchef Tahsin Küçük Milyonların Alay Konusu Oldu! Etek Giymiş... Bunu Görenler Resmen Gülme Krizi Geçirdi! mask
Masterchef Tahsin Küçük Milyonların Alay Konusu Oldu! Etek Giymiş... Bunu Görenler Resmen Gülme Krizi Geçirdi!
Masterchef Tahsin Küçük’ün Perde Arkasındaki Sırrı İfşalandı! Herkesten Gizlemeye Çalışsa da Ortaya Çıktı… 1 Değil, 2 Değil Tam 3 Kez… mask
Masterchef Tahsin Küçük’ün Perde Arkasındaki Sırrı İfşalandı! Herkesten Gizlemeye Çalışsa da Ortaya Çıktı… 1 Değil, 2 Değil Tam 3 Kez…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Gece FLAŞ Paylaşım! Siyah Mini Şortuyla Binada Oturanları Yaktı! Asansöre Akın Ettiler... Sosyal Medya Uçuyor! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Gece FLAŞ Paylaşım! Siyah Mini Şortuyla Binada Oturanları Yaktı! Asansöre Akın Ettiler... Sosyal Medya Uçuyor!
Masterchef 15. Yarışmacısı Emre Büber Hüngür Hüngür Ağladı! Şefler de Milyonlar da Kendini Tutamadı... Sosyal Medya Bu Olayla Çalkalanıyor! Hayranları Resmen Ayaklandı... mask
Masterchef 15. Yarışmacısı Emre Büber Hüngür Hüngür Ağladı! Şefler de Milyonlar da Kendini Tutamadı... Sosyal Medya Bu Olayla Çalkalanıyor! Hayranları Resmen Ayaklandı...
Masterchef'te Büyük BOMBA Patladı! Emre 15. Yarışmacı Oldu, Öncesinde Yaşananlar Acun'u Çıldırttı... Yayına Ara Verebilir! mask
Masterchef'te Büyük BOMBA Patladı! Emre 15. Yarışmacı Oldu, Öncesinde Yaşananlar Acun'u Çıldırttı... Yayına Ara Verebilir!
Ethereum'da Yıl Sonu Beklentisi Ortaya Çıktı! Buterin Hayli Yüksek Bir Beklenti İçerisinde! mask
Ethereum'da Yıl Sonu Beklentisi Ortaya Çıktı! Buterin Hayli Yüksek Bir Beklenti İçerisinde!
Bitcoin'de Silkeleme Bitti Mi? Düzeltme Sonrası Hedef Ne? İşte Hedef Seviyeler! mask
Bitcoin'de Silkeleme Bitti Mi? Düzeltme Sonrası Hedef Ne? İşte Hedef Seviyeler!
Sezar'ın Hakkı Sezar'a! İsveç Hükümeti Uyuşturucu Satıcısına Bitcoinlerini İade Ediyor! mask
Sezar'ın Hakkı Sezar'a! İsveç Hükümeti Uyuşturucu Satıcısına Bitcoinlerini İade Ediyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status