21 Ağu 2021 - 01:27 Güncelleme: 21 Ağu 2021 - 01:49
Kerem Bürsin Eridi, Bitti, Kül Oldu! Resmen Hayatı Bitti... Gece Şoku! Hande Erçel Donup Kaldı, Şok Geçirdi! Tüm Hayranları Destek Oldu! "Nasıl Olabilir?"
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin resmen eriyip, bitip kül oldu! Gece başına gelen olaylar; Hande Erçel'in birden bire donup kalmasına sebebiyet verdi. Tüm hayranları sosyal medyada destek verirken, yaşananlar herkesi resmen şaşkına çevirdi. Magazin gündemi sallanıyor! Neler oluyor?
Kerem Bürsin'in hayatı resmen 1 dakikada bitti. Tüm ün, fenomenlik, popülerlik, hayranlarıyla iletişimi vs. eriyip, bitip kül oldu. Bunu gören hayranları durmaksızın sosyal medyayı ayağa kaldırınca, Kerem Bürsin tekrar ayaklandı! Peki, gece gece neler oluyor? Kerem Bürsin'e ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.