Kerem Bürsin Eridi, Bitti, Kül Oldu! Resmen Hayatı Bitti... Gece Şoku! Hande Erçel Donup Kaldı, Şok Geçirdi! Tüm Hayranları Destek Oldu! "Nasıl Olabilir?"

Kerem Bürsin'in hayatı resmen 1 dakikada bitti. Tüm ün, fenomenlik, popülerlik, hayranlarıyla iletişimi vs. eriyip, bitip kül oldu. Bunu gören hayranları durmaksızın sosyal medyayı ayağa kaldırınca, Kerem Bürsin tekrar ayaklandı! Peki, gece gece neler oluyor? Kerem Bürsin'e ne oldu?

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