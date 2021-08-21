Acun Ilıcalı'dan Büyük Af! O Ünlünün Hayatını Bitirip, Tüm Kariyerini Yok Ediyordu! Elinden Tuttu, Büyüklük Onda Kaldı!

Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden olan ve her zaman göz önünde tutulan başarılı medya patronu Acun Ilıcalı, resmen milyonları şok eden bir karar altına imza attı. Herkes Esra Erol sanarken, arkada yatan gerçeğin bambaşka bir isme çıkması oldukça şaşırttı. O ismin kariyerini bitireceği düşünülüyordu, yaptığı hareketle hem kendine hem de o isme; tüm bunlarla birlikte bir de yarışmasına yeni bir hayat kazandırmış oldu.

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