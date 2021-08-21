Acun Ilıcalı'dan Büyük Af! O Ünlünün Hayatını Bitirip, Tüm Kariyerini Yok Ediyordu! Elinden Tuttu, Büyüklük Onda Kaldı!
Acun Ilıcalı, projelerine büyük bir hızla devam ederken magazin gündeminden düşmemesi dikkatleri üzerinde topluyor. Medya devi Acun Ilıcalı, Masterchef Türkiye, Survivor Türkiye, O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar, Masterchef Junior gibi yarışmalarla Türkiye'nin en çok izlenen yapımcısı olurken; bunun yanı sıra satın aldığı TV8 kanalı ve kurduğu Exxen platformuyla birlikte her anlamda lider konuma ulaşmayı başardı. Bu kapsamda ise kariyerini bitirecek olduğu o ismi affetti...
Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden olan ve her zaman göz önünde tutulan başarılı medya patronu Acun Ilıcalı, resmen milyonları şok eden bir karar altına imza attı. Herkes Esra Erol sanarken, arkada yatan gerçeğin bambaşka bir isme çıkması oldukça şaşırttı. O ismin kariyerini bitireceği düşünülüyordu, yaptığı hareketle hem kendine hem de o isme; tüm bunlarla birlikte bir de yarışmasına yeni bir hayat kazandırmış oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.