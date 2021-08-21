"Müge Anlı Tarih Oluyor, TV Piyasasından Siliniyor!" Kontrolü Acun Ilıcalı Ele Geçirdi, Artık Tek Gerçek Var O Da...
Acun Ilıcalı, Türkiye'nin en çok izlenen programları altına imzasını atarken, başarılı ilerleyişini devam ettiriyor. Son zamanlarda özellikle özel hayatıyla birlikte sık sık magazin gündeminde gördüğümüz Acun Ilıcalı'nın işi için attığı son adım dikkatleri üzerinde topladı.
Acun Ilıcalı, projelerine ara vermeksizin devam ediyor. Bir türlü dur durak bilmeyen ve her geçen gün yeni bir haberle gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez gündeme öyle büyük bir şeyle geldi ki; herkes şok oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e resmen karşı çıktı, Anlı'ya rest çekti! İddialar bu yönde ilerlerken; neler olduğu son derece merak ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.