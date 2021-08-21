"Müge Anlı Tarih Oluyor, TV Piyasasından Siliniyor!" Kontrolü Acun Ilıcalı Ele Geçirdi, Artık Tek Gerçek Var O Da...

Acun Ilıcalı, projelerine ara vermeksizin devam ediyor. Bir türlü dur durak bilmeyen ve her geçen gün yeni bir haberle gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez gündeme öyle büyük bir şeyle geldi ki; herkes şok oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e resmen karşı çıktı, Anlı'ya rest çekti! İddialar bu yönde ilerlerken; neler olduğu son derece merak ediliyor.

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>