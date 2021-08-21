- 21 Ağu 2021 - 19:47

"Müge Anlı Tarih Oluyor, TV Piyasasından Siliniyor!" Kontrolü Acun Ilıcalı Ele Geçirdi, Artık Tek Gerçek Var O Da...

Acun Ilıcalı, Türkiye'nin en çok izlenen programları altına imzasını atarken, başarılı ilerleyişini devam ettiriyor. Son zamanlarda özellikle özel hayatıyla birlikte sık sık magazin gündeminde gördüğümüz Acun Ilıcalı'nın işi için attığı son adım dikkatleri üzerinde topladı.

Acun Ilıcalı, projelerine ara vermeksizin devam ediyor. Bir türlü dur durak bilmeyen ve her geçen gün yeni bir haberle gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez gündeme öyle büyük bir şeyle geldi ki; herkes şok oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e resmen karşı çıktı, Anlı'ya rest çekti! İddialar bu yönde ilerlerken; neler olduğu son derece merak ediliyor. 

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

21 Ağu 2021 - 19:47 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Somer Şef Psikolojik Sorunlar Yaşıyor! O Yarışmacıları Tek Tek Alıp, Öyle Şeyler Söyledi ki; Kimse İnanamadı! "Alakası Yok" mask
Masterchef Somer Şef Psikolojik Sorunlar Yaşıyor! O Yarışmacıları Tek Tek Alıp, Öyle Şeyler Söyledi ki; Kimse İnanamadı! "Alakası Yok"
Masterchef'ten Ara! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Yayın Hayatına Ara Veriyor! Tekrar Başlayacak... Köstebek Krizi Programın Heyecanını Öldürdü! mask
Masterchef'ten Ara! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Yayın Hayatına Ara Veriyor! Tekrar Başlayacak... Köstebek Krizi Programın Heyecanını Öldürdü!
Masterchef Mehmet Şef'ten Akıllara Durgunluk Veren Babalık! Yarışmacının Elinden Tuttu, İş Veriyor! Böyle Teklif Ne Görüldü, Ne Görülür! mask
Masterchef Mehmet Şef'ten Akıllara Durgunluk Veren Babalık! Yarışmacının Elinden Tuttu, İş Veriyor! Böyle Teklif Ne Görüldü, Ne Görülür!
MasterChef 2021 Emre Büber Kimdir, Asıl Mesleği Nedir? MasterChef Emre, Aslen Nereli, Kaç Yaşında? mask
MasterChef 2021 Emre Büber Kimdir, Asıl Mesleği Nedir? MasterChef Emre, Aslen Nereli, Kaç Yaşında?
MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Neden Yok? MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? TV8 yayın akışı Cumartesi mask
MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Neden Yok? MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? TV8 yayın akışı Cumartesi
Mastercehef 20 Ağustos 2021 Kim Kazandı? Masterchef’te Kim Kazandı, Ana Kadroya Kim Girdi? Masterchef Kazanan Emre Büber Kimdir, Yaşı Memleketi? mask
Mastercehef 20 Ağustos 2021 Kim Kazandı? Masterchef’te Kim Kazandı, Ana Kadroya Kim Girdi? Masterchef Kazanan Emre Büber Kimdir, Yaşı Memleketi?
MasterChef 2021 Full İzle! 20 Ağustos 2021 MasterChef 42. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 20 Ağustos 2021 MasterChef 42. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef 2021 Full İzle! 22 Ağustos 2021 MasterChef 43. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 22 Ağustos 2021 MasterChef 43. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef 15. Yarışmacısı Emre Büber Hüngür Hüngür Ağladı! Şefler de Milyonlar da Kendini Tutamadı... Sosyal Medya Bu Olayla Çalkalanıyor! Hayranları Resmen Ayaklandı... mask
Masterchef 15. Yarışmacısı Emre Büber Hüngür Hüngür Ağladı! Şefler de Milyonlar da Kendini Tutamadı... Sosyal Medya Bu Olayla Çalkalanıyor! Hayranları Resmen Ayaklandı...
Masterchef Tahsin Küçük Milyonların Alay Konusu Oldu! Etek Giymiş... Bunu Görenler Resmen Gülme Krizi Geçirdi! mask
Masterchef Tahsin Küçük Milyonların Alay Konusu Oldu! Etek Giymiş... Bunu Görenler Resmen Gülme Krizi Geçirdi!
# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Geri Döndü! Geri Döneceği Günü Verdi! İzleyiciler Havaya Uçtu! Ekranların Sherlock Holmes’i Geri Dönüyor! mask
Müge Anlı Geri Döndü! Geri Döneceği Günü Verdi! İzleyiciler Havaya Uçtu! Ekranların Sherlock Holmes’i Geri Dönüyor!
Esra Erol Müge Anlı Anlaşmazlığının Arasına Acun Ilıcalı Girdi! O İsmi Kanatları Altına Aldı! Artık o İsmin programı TV8’de Yayınlanacak! mask
Esra Erol Müge Anlı Anlaşmazlığının Arasına Acun Ilıcalı Girdi! O İsmi Kanatları Altına Aldı! Artık o İsmin programı TV8’de Yayınlanacak!
Gündüz Kuşağı Programları Birbirine Öyle Bir Girdi ki; Esra Erol ve Müge Anlı’yı Birbirine Düşürdü! Esra Erol ve Müge Anlı Dostlukları Bitti! mask
Gündüz Kuşağı Programları Birbirine Öyle Bir Girdi ki; Esra Erol ve Müge Anlı’yı Birbirine Düşürdü! Esra Erol ve Müge Anlı Dostlukları Bitti!
Müge Anlı Hakkında Çıkan Yayından Kaldırılma İddiası Hakkında RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Açıklama Yaptı ve Son Noktayı Koydu! Müge Anlı Delirecek! İlhan Taşçı Son Noktayı Koydu! mask
Müge Anlı Hakkında Çıkan Yayından Kaldırılma İddiası Hakkında RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Açıklama Yaptı ve Son Noktayı Koydu! Müge Anlı Delirecek! İlhan Taşçı Son Noktayı Koydu!
Müge Anlı Dahil Tüm Gündüz Kuşağı Programları Ekranlardan Kaldırılıyor! RTÜK Öyle Bir Karar Aldı ki; Müge Anlı Hayranları Yere Yıkıldı! mask
Müge Anlı Dahil Tüm Gündüz Kuşağı Programları Ekranlardan Kaldırılıyor! RTÜK Öyle Bir Karar Aldı ki; Müge Anlı Hayranları Yere Yıkıldı!
Müge Anlı Ağlamaktan Harap Olacak! 13 Yıllık Emeği, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz Yüzünden Bitiyor... RTÜK Faturayı Kesiyor! mask
Müge Anlı Ağlamaktan Harap Olacak! 13 Yıllık Emeği, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz Yüzünden Bitiyor... RTÜK Faturayı Kesiyor!
Müge Anlı Geri Döneceği Tarihi Açıkladı! Sosyal Medya Hesabından O Tarihi Duyurdu! Sevenleri Çığlık Çığlığa… mask
Müge Anlı Geri Döneceği Tarihi Açıkladı! Sosyal Medya Hesabından O Tarihi Duyurdu! Sevenleri Çığlık Çığlığa…
Müge Anlı’nın Çalıştığı İlk İş Duyanları Şoke Etti! Başarılı Sunucu Müge Anlı Buralara Öyle Yerlerden Gelmiş ki…. "Tırnaklarıyla Kazımış" mask
Müge Anlı’nın Çalıştığı İlk İş Duyanları Şoke Etti! Başarılı Sunucu Müge Anlı Buralara Öyle Yerlerden Gelmiş ki…. "Tırnaklarıyla Kazımış"
Müge Anlı Yüzyılın İfşasını Yedi! Tribünde Öyle Bir Halde Görüldü ki; Takımı Direkt Ortaya Çıktı! "Vay Be Müge..." mask
Müge Anlı Yüzyılın İfşasını Yedi! Tribünde Öyle Bir Halde Görüldü ki; Takımı Direkt Ortaya Çıktı! "Vay Be Müge..."
Müge Anlı Kadın Cinayetleri Hakkında Öyle Bir Çıkış Yaptı ki; Bu Defa Gözlerden Düştü! Pek Çok Takipçisiyle Ters Düştü! İşte O Çok Merak Edilen Açıklama… mask
Müge Anlı Kadın Cinayetleri Hakkında Öyle Bir Çıkış Yaptı ki; Bu Defa Gözlerden Düştü! Pek Çok Takipçisiyle Ters Düştü! İşte O Çok Merak Edilen Açıklama…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Somer Şef Psikolojik Sorunlar Yaşıyor! O Yarışmacıları Tek Tek Alıp, Öyle Şeyler Söyledi ki; Kimse İnanamadı! "Alakası Yok" mask
Masterchef Somer Şef Psikolojik Sorunlar Yaşıyor! O Yarışmacıları Tek Tek Alıp, Öyle Şeyler Söyledi ki; Kimse İnanamadı! "Alakası Yok"
Acun Ilıcalı'dan Büyük Af! O Ünlünün Hayatını Bitirip, Tüm Kariyerini Yok Ediyordu! Elinden Tuttu, Büyüklük Onda Kaldı! mask
Acun Ilıcalı'dan Büyük Af! O Ünlünün Hayatını Bitirip, Tüm Kariyerini Yok Ediyordu! Elinden Tuttu, Büyüklük Onda Kaldı!
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz Sevgili Mi? Murat Boz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Murat Boz Kaç Yaşında, Nereli? mask
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz Sevgili Mi? Murat Boz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Murat Boz Kaç Yaşında, Nereli?
Mazhar Alanson ile TV Programı Ne Zaman, Hangi Kanalda Başladı? Mazhar Alanson Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Mazhar Alanson Kaç Yaşında, Nereli? mask
Mazhar Alanson ile TV Programı Ne Zaman, Hangi Kanalda Başladı? Mazhar Alanson Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Mazhar Alanson Kaç Yaşında, Nereli?
Zerrin Özer'in Gerçek Yüzü De Ortaya Çıktı? Zerrin Özer Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Zerrin Özer Kaç Yaşında, Nereli? mask
Zerrin Özer'in Gerçek Yüzü De Ortaya Çıktı? Zerrin Özer Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Zerrin Özer Kaç Yaşında, Nereli?
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler İlk Kez Açıklama Yaptı! Mehmet Dinçerler Kimdir, Ne İş Yapıyor, Neyin Sahibi? Mehmet Dinçerler Kaç Yaşında, Nereli? mask
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler İlk Kez Açıklama Yaptı! Mehmet Dinçerler Kimdir, Ne İş Yapıyor, Neyin Sahibi? Mehmet Dinçerler Kaç Yaşında, Nereli?
Hande Erçel Krize Girecek! Aldatıldı mı? Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü... Kerem Bürsin ve O İsim! Flaş... mask
Hande Erçel Krize Girecek! Aldatıldı mı? Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü... Kerem Bürsin ve O İsim! Flaş...
Oğuzhan Koç En Yakın Arkadaşını Harcadı! Ümit Erdim Tüm Gerçekleri Şaka Yoluyla Söyledi... Herkes Linçliyor! mask
Oğuzhan Koç En Yakın Arkadaşını Harcadı! Ümit Erdim Tüm Gerçekleri Şaka Yoluyla Söyledi... Herkes Linçliyor!
Demet Özdemir Sütyensiz Pozla Milyonlarca Lira Kazandı! Pespembe Giyindi, Oğuzhan Koç'un Artık Psikolojisi Bozulacak! mask
Demet Özdemir Sütyensiz Pozla Milyonlarca Lira Kazandı! Pespembe Giyindi, Oğuzhan Koç'un Artık Psikolojisi Bozulacak!
İbrahim Tatlıses Bunu Görürse Kalp Krizi Geçirir! Oğlu Öyle Bir Şey Paylaştı ki; İmparator'a Çok Ters! "Aman Görmesin..." mask
İbrahim Tatlıses Bunu Görürse Kalp Krizi Geçirir! Oğlu Öyle Bir Şey Paylaştı ki; İmparator'a Çok Ters! "Aman Görmesin..."
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef'ten Ara! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Yayın Hayatına Ara Veriyor! Tekrar Başlayacak... Köstebek Krizi Programın Heyecanını Öldürdü! mask
Masterchef'ten Ara! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Yayın Hayatına Ara Veriyor! Tekrar Başlayacak... Köstebek Krizi Programın Heyecanını Öldürdü!
Acun Ilıcalı'dan Büyük Af! O Ünlünün Hayatını Bitirip, Tüm Kariyerini Yok Ediyordu! Elinden Tuttu, Büyüklük Onda Kaldı! mask
Acun Ilıcalı'dan Büyük Af! O Ünlünün Hayatını Bitirip, Tüm Kariyerini Yok Ediyordu! Elinden Tuttu, Büyüklük Onda Kaldı!
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz Sevgili Mi? Murat Boz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Murat Boz Kaç Yaşında, Nereli? mask
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz Sevgili Mi? Murat Boz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Murat Boz Kaç Yaşında, Nereli?
Mazhar Alanson ile TV Programı Ne Zaman, Hangi Kanalda Başladı? Mazhar Alanson Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Mazhar Alanson Kaç Yaşında, Nereli? mask
Mazhar Alanson ile TV Programı Ne Zaman, Hangi Kanalda Başladı? Mazhar Alanson Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Mazhar Alanson Kaç Yaşında, Nereli?
Zerrin Özer'in Gerçek Yüzü De Ortaya Çıktı? Zerrin Özer Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Zerrin Özer Kaç Yaşında, Nereli? mask
Zerrin Özer'in Gerçek Yüzü De Ortaya Çıktı? Zerrin Özer Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Zerrin Özer Kaç Yaşında, Nereli?
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler İlk Kez Açıklama Yaptı! Mehmet Dinçerler Kimdir, Ne İş Yapıyor, Neyin Sahibi? Mehmet Dinçerler Kaç Yaşında, Nereli? mask
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler İlk Kez Açıklama Yaptı! Mehmet Dinçerler Kimdir, Ne İş Yapıyor, Neyin Sahibi? Mehmet Dinçerler Kaç Yaşında, Nereli?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status