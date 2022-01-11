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11 Oca 2022 - 23:15

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya Yemek Kitabı Milyonlar Satıyor! Mehmet Şefin Kitabının Adı Nedir? Mehmet Şef’in Yemek Kitabı Kaç Lira? İşte O Tarifler…

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından bir tanesi olan MasterChef jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya tüm hayranlarını mutlu eden haberi verdi. Geçtiğimiz haftalarda merak edilen yüzlerce tarifin yer aldığı MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya yemek kitabı milyonlar satıyor. Programın en sevilen jüri üyelerinden bir tanesi olan Mehmet Yalçınkaya’nın kendisine has tariflerin ve püf noktaların yer aldığı kitap hakkında merak edilen tüm detaylar netlik kazandı.