Masterchef'te Büyük Hata! Danilo Şef Yanlış Biliyormuş, Yarışmacı da Şaşırdı! Rezil Oldular... Herkes Bununla Dalga Geçiyor... "O Öyle Değil Danilo Şef"

Masterchef'te gün geçmiyor ki, Danilo Şef bir gülünecek hareket daha yapmasın. Masterchef Türkiye 2021'de Danilo Şef; onu yanlış biliyormuş. Yanlış bilmesi önemli değil, yarışmacıya karşı bunu konuşan Danilo Şef'in yarışmacıyı da şaşırtması herkesi şok etti! Görenler, gülme krizlerine girdi. İşte o anlar!

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