- 21 Ağu 2021 - 14:44 G: 21 Ağu 2021 - 14:52

Masterchef'te Büyük Hata! Danilo Şef Yanlış Biliyormuş, Yarışmacı da Şaşırdı! Rezil Oldular... Herkes Bununla Dalga Geçiyor... "O Öyle Değil Danilo Şef"

Masterchef Türkiye 2021 yayın hayatına devam ediyor. Oldukça eğlenceli sahnelere yer verilen ve reyting sıralamalarında ilk başta kendini gösterip, dikkatleri üzerine çeken Masterchef Türkiye 2021'de dün 15. yarışmacı da belli oldu. Masterchef'te 15. yarışmacının belli olduğu gece, Danilo Şef'in büyük hatası herkesi güldürdü.

Masterchef'te gün geçmiyor ki, Danilo Şef bir gülünecek hareket daha yapmasın. Masterchef Türkiye  2021'de Danilo Şef; onu yanlış biliyormuş. Yanlış bilmesi önemli değil, yarışmacıya karşı bunu konuşan Danilo Şef'in yarışmacıyı da şaşırtması herkesi şok etti! Görenler, gülme krizlerine girdi. İşte o anlar! 

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21 Ağu 2021 - 14:44 - Yaşam

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