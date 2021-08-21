CryptoQuant CEO’sunun Bir Öngörüsü Çok Konuşulur! "Ethereum, Bitcoin'i Çok Geri Bırakacak!" İşte Nedenleri!
Zincir üstü analiz firması CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, Ethereum’un (ETH) uzun vadede Bitcoin‘den (BTC) daha iyi performans gösterebileceğini düşünüyor. İşte detaylar...
Zincir üstü analiz firması CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, Ethereum’un (ETH) uzun vadede Bitcoin‘den (BTC) daha iyi performans gösterebileceğini düşünüyor.
239.700 takipçili Ki Young Ju, Ethereum’un Bitcoin’den önce yeni bir rekor kırabileceğini söylüyor. CEO’nun bu düşüncesinin altında yatan neden, Ethereum’un lider kripto varlık Bitcoin’e göre tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) daha yakın olması:
Ki Young Ju ayrıca Ethereum’un bir arz şoku yaşadığını ve Bitcoin’in borsa çıkışlarının yavaşladığını bunun da muhtemelen yükseliş hissiyatının soğuduğuna işaret ettiğini söylüyor:
CryptoQuant’a göre, ETH’nin toplam arzının %5’inden fazlası Ethereum 2.0 stake sözleşmesine yatırılıyor:
21 Ağu 2021 - 14:55 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.