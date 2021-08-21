CryptoQuant CEO’sunun Bir Öngörüsü Çok Konuşulur! "Ethereum, Bitcoin'i Çok Geri Bırakacak!" İşte Nedenleri!

Zincir üstü analiz firması CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, Ethereum’un (ETH) uzun vadede Bitcoin‘den (BTC) daha iyi performans gösterebileceğini düşünüyor.

239.700 takipçili Ki Young Ju, Ethereum’un Bitcoin’den önce yeni bir rekor kırabileceğini söylüyor. CEO’nun bu düşüncesinin altında yatan neden, Ethereum’un lider kripto varlık Bitcoin’e göre tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) daha yakın olması:

“ETH, uzun vadede tüm zamanların en yüksek seviyesine BTC’den daha erken ulaşabilir. Mevcut ETH fiyatı, BTC’ye kıyasla ATH’ye daha yakın.”

Ki Young Ju ayrıca Ethereum’un bir arz şoku yaşadığını ve Bitcoin’in borsa çıkışlarının yavaşladığını bunun da muhtemelen yükseliş hissiyatının soğuduğuna işaret ettiğini söylüyor:

“Daha yüksek talep, daha düşük arz. ETH’nin satış tarafında likidite krizi artarken, BTC’nin borsa rezervleri Mayıs ayında düşüş trendini durdurdu.” CryptoQuant CEO’su ayrıca, balinaların artan miktarda Ethereum tuttuğunu ve bunun başka bir yükseliş işareti olabileceğini söylüyor: “ETH’nin uzun vadede yükselişe geçebileceğine dair bir başka kanıt. Fiyat artışından önce ETH 2.0 sözleşmesine çok fazla ETH yatıran balinalar, sözleşmeye tekrar bir ton ETH yatırmış gibi görünüyor. Bu balinalar, uzun vadede ETH için adil fiyatın 3.000 doların üzerinde olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.”

CryptoQuant’a göre, ETH’nin toplam arzının %5’inden fazlası Ethereum 2.0 stake sözleşmesine yatırılıyor: