- 21 Ağu 2021 - 14:52 G: 21 Ağu 2021 - 15:16

Alişan Her Şeyi Tek Tek Anlattı! Buse Varol ve Tüm Hayranlarını Hüngür Hüngür Ağlattı! Selçuk Tektaş ile İlgili Son Nokta...

Ünlü şarkıcı Alişan, ardı ardına sıralanan kayıpları sebebiyle oldukça zor anlar yaşıyor. Yılların sanatçısı ve Türkiye'nin en bilindik isimlerinden olan Alişan, güzeller güzeli abisi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin ağır acısını yaşarken, yavaş yavaş Dünya'ya dönmeye başladı. Sahne alan Alişan, tepki alsa da; düzelmesi için böyle şeyler yapmak zorundayken birden bire Selçuk Tektaş ile ilgili bir paylaşım daha yaptı. Bu paylaşımında her şeyi tek tek anlattı. Okuyan herkes hüngür hüngür ağladı...

Türkiye'nin en bilindik şarkıcı / sunucularından olan Alişan; kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından oldukça zor zamanlar geçirirken, milyonlarca kişi ve yanındaki en büyük destekçisi olan eşi Buse Varol'un desteğiyle birlikte bu günleri atlatmak için büyük çaba sarf ediyor. Alişan'ın yaptığı son paylaşım ise bu kapsamda son nokta oldu. Her şeyi tek tek anlattı, bakın neler yaşanmış! 

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21 Ağu 2021 - 14:52 Ankara- Yaşam

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