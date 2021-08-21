Piyasanın Devlerinde Güncel Durum! BTC, ETH ve XRP İçin Yıl Sonu Hedefleri Neler? İşte Detaylar...

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Mayıs ortasından bu yana ilk kez 49.000 doların üzerine yükselerek 50.000 dolara merdiven dayadı. Bu süreçte altcoin’lerde de gözle görülür artışlar yaşandığı ifade edilebilir. Peki, kripto para birimlerindeki bu yükseliş süreci ne kadar devam edecek, fiyat hedefleri nereler?

Bitcoin Fiyat Hedefi



Bitcoin fiyatında 49.400 dolarlık fiyatın görülmesi ile birlikte yükseliş beklentilerinin de arttığı ifade edilebilir. Bitcoin için ilk hedef önemli bir psikolojik seviye olan 50.000 dolar. 50.000 doların üzerinde ise öncelikle 52.000 dolarda dirençle karşılaşılabileceği düşünülüyor.

Bilindiği gibi lider kripto para birimi 14 Nisan’da 64.860 dolar ile kendi rekorunu kırmış ve 65.000 dolara merdiven dayamıştı. Yükselişin devam etmesi ile birlikte Bitcoin’in 65.000 dolar barajını kırıp yeni bir rekor imza atabileceği düşünülüyor.

Rekor beklentileri arasında en çok dile getirilen yıl bitmeden Bitcoin için 72.000 dolar bandı olarak gösteriliyor. 72.000 dolar sonrasında ise BTC’nin ilk kez 6 haneli seviyelere ulaşacağı ve 100.000 dolar göreceği düşünülüyor. Bu görüş özellikle PlanB’nin stock-to-flow modelini kullanan analistler tarafından dile getiriliyor.

Ancak bu noktada kripto para piyasasının oldukça volatil bir piyasa olduğunu unutmadan yatırımları şekillendirmek büyük önem taşıyor.

Altcoin’lerde Hedefler

Bitcoin artışı devam ederken altcoin’lerde de gözle görülür yükselişler yaşanmaya devam ediyor. Piyasa hacmi bakımından en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) önemli bir seviye olan 3.200 doların üzerinde seyrederken, ETH için yıl sonu hedefinin 5.000 dolar olduğu ifade ediliyor.

Buna ek olarak şu anda Binance Coin (BNB) 454 dolardan işlem görüyor ve BNB için 2021 yıl sonu hedefinin 1.000 dolar olduğu ve Ripple (XRP) 1,25 dolar bandında işlem görüyor ve yıl sonu hedefinin 5 dolar olduğu ifade ediliyor.