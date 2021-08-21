Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'yu Öğretmeni İfşaladı! O Halini Görünce Donakalacak, Hayattan Soğuyacaksınız! Böyle Bir Şey Gerçek Olamaz...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Yaptığı her paylaşımla gündeme gelen ve dikkatleri üzerine çeken Kalaycıoğlu; bu kez öğretmeninin gazabına uğradı. Aslına bakılırsa, pek de gazabına uğradı sayılamaz. Çünkü sırf bu yüzden binlerce takipçi kazandı. Peki, Kalaycıoğlu ile ilgili ortaya çıkan gerçek ne?
Survivor'ın en güzel yarışmacılarından olan ve adada gösterdiği yoğun mücadeleyle birlikte tebrik ve takdirleri üzerine toplayarak yüzbinlerin sevgisini kazanma başarısı elde eden Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabı paylaşımlarıyla birlikte günde 3-4 kez magazin gündeminin en çok konuştuğu isim olarak kendini gösteriyor. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez de öğretmeni yüzünden gündeme geldi. Peki ne oldu?
21 Ağu 2021 - 15:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.