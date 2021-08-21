Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'yu Öğretmeni İfşaladı! O Halini Görünce Donakalacak, Hayattan Soğuyacaksınız! Böyle Bir Şey Gerçek Olamaz...

Survivor'ın en güzel yarışmacılarından olan ve adada gösterdiği yoğun mücadeleyle birlikte tebrik ve takdirleri üzerine toplayarak yüzbinlerin sevgisini kazanma başarısı elde eden Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabı paylaşımlarıyla birlikte günde 3-4 kez magazin gündeminin en çok konuştuğu isim olarak kendini gösteriyor. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez de öğretmeni yüzünden gündeme geldi. Peki ne oldu?