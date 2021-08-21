Hafta İçi Hareketliliği Hafta Sonuna Sıçradı! Bitcoin Kaçıyor Altcoinler Kovalıyor! Kripto Dünyada Neler Oluyor?
Bir ayda %51’lik bir artışın ardından, Bitcoin sonunda 49.000 doların üzerine çıktı ve yaklaşık 50.000 dolarda üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İşte detaylar...
Bitcoin, son 24 saat içinde etkileyici bir yükseliş daha başlattı ve Mayıs ortasından bu yana ilk kez 49.000 doların üzerine çıktı. Altcoinler de BNB’den %8’lik bir artış ve Polkadot ve Solana’dan %10’luk bir artış dahil olmak üzere kayda değer kazançlarla yolculuğa katıldı.
Bitcoin 50 bin dolara yaklaştı
Sadece iki gün önce, 19 Ağustos’ta, Bitcoin’deki durum oldukça olumsuz görünüyordu. Varlık saatler içinde birkaç bin dolar değer kaybetti ve 44.000 doların altına düştü.
Ancak, boğalar oyuna girdiğinde her şey değişti. Bir gün sonra BTC 3.000 dolar yükseldi ve 47.000 dolara ulaştı. Bu, kendi başına etkileyici bir fiyat artışı olsa da, kripto para biriminin sunabileceği daha çok şey vardı.
Yükselmeye devam eden BTC direnci aşmakta son iki girişimin aksine bu sefer başarılı oldu ve 48.000 dolara ulaştı. Bununla yetinmeyen BTC fiyatı kuzeye doğru devam etti ve 49.400 doların üzerine çıktı. Bu, Mayıs ortasındaki çöküşten bu yana en yüksek fiyat çizgisi oldu.
Şu an itibariyle, Bitcoin hala 49.000 dolar civarında. Daha makro ölçekte bakıldığında bu, BTC’nin ayın başından bu yana yaklaşık %50 arttığı anlamına geliyor. Piyasa değeri 900 milyar doların oldukça üzerinde ve altcoinler üzerindeki hakimiyeti de son düşüşlerden sonra biraz toparlandı.
Altcoinler yemyeşil, BNB’de %8 artış
Altcoinler de bugün yeşilden başka bir şey görmüyor. İlginç bir şekilde, Ethereum %2,5 artışla en mütevazı performans gösterenler arasında yer alıyor. Sonuç olarak, ETH sadece 3.300 dolardan işlem görüyor.
Dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,58 dolara yükselen Cardano, 2,5 dolara yakın kaldı. Ripple (%2,5) ve Dogecoin (%3) de benzer oranlarda arttı.
Üçüncü en büyük kripto para birimi olarak ADA’nın yerini ele geçiren Binance Coin, gün içinde %8 arttı. Sonuç olarak, BNB 460 dolarla birkaç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Solana, %11’lik bir artışın ardından yaklaşık 80 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Polkadot (%10), Uniswap (%6), Bitcoin Cash (%6) ve Chainlink (%8) daha büyük sermayeli alternatiflerden daha etkileyici kazançlar getirdi.
Avalanche (%25) ilk 100’ün en iyi performansına sahipken, onu Telcoin (%15), Bitcoin Gold (%15), Synthetix (%15), Polygon (%13) ve ICON (%12) takip ediyor.
Kripto piyasa değeri yaklaşık 100 milyar dolar artarak 2,1 trilyon doların üzerinde yeni bir kısa dönem rekoruna ulaştı.
21 Ağu 2021 - 16:21 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.