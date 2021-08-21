- 21 Ağu 2021 - 16:32 G: 21 Ağu 2021 - 16:44

Neslihan Atagül de Sefirin Kızı da Geri Dönüyor! Yurt Dışında Öyle Bir İzdiham Çıktı ki; Bu İzdihama Kimse Sessiz Kalamaz! Gelecek...

Milyonların aklına kazınan Sefirin Kızı dizisi ve Neslihan Atagül'ün tekrar dönmesi an meselesi. Yurt Dışında yaşananlar herkesi son derece şaşkına çevirdi. Dizinin ve oyuncunun hayranları bu haber karşısında çok heyecanlandı. Peki, Neslihan Atagül geri dönecek mi?

Neslihan Atagül ve Sefirin Kızı dizisiyle ilgili dikkat çeken olaylar yaşanıyor. Yurt Dışında yaşanan izdihamın Türkiye'ye gelmesi ve bununla doğru orantıda Neslihan Atagül'ün tekrardan Sefirin Kızı ile ekranlara geleceği düşünülüyor. Çünkü diziyi dizi yapanın o olduğu netleşmiş oldu! Peki, neler oluyor? 

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21 Ağu 2021 - 16:32 Ankara- Yaşam

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