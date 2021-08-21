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21 Ağu 2021 - 16:46

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in Arkadaşları Öyle Bir Şey Yaptı ki; Herkesin Ağzı Açık Kaldı! "Hayallere Bak, Hayatlara Bak" Milyonlar Şok...

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez gündemden bir türlü düşmüyor. Yaptığı her hareketle gündeme gelen ve dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Damla Sönmez; bu kez de arkadaşlarıyla gündeme geldi. Damla Sönmez'in arkadaşları öyle bir şey yaptı ki; herkesin ağzı açık kaldı. Görenler, "hayaller, hayatlar" yorumu yaptı.