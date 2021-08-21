Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in Arkadaşları Öyle Bir Şey Yaptı ki; Herkesin Ağzı Açık Kaldı! "Hayallere Bak, Hayatlara Bak" Milyonlar Şok...
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez gündemden bir türlü düşmüyor. Yaptığı her hareketle gündeme gelen ve dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Damla Sönmez; bu kez de arkadaşlarıyla gündeme geldi. Damla Sönmez'in arkadaşları öyle bir şey yaptı ki; herkesin ağzı açık kaldı. Görenler, "hayaller, hayatlar" yorumu yaptı.
Çukur'un en sevilen ve dikkat çeken oyuncusu Damla Sönmez, hayat verdiği Efsun karakteriyle birlikte oldukça beğenilirken; Çukur'un bitmesiyle birlikte sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelir oldu. Bu kez de o paylaşımıyla gündeme geldi! Peki, neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.