İbrahim Tatlıses Bunu Görürse Kalp Krizi Geçirir! Oğlu Öyle Bir Şey Paylaştı ki; İmparator'a Çok Ters! "Aman Görmesin..."
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, sosyal medyada büyük gündem oluşturdu. Aylar önce paylaştığı bir fotoğrafı tekrar hortlatan hayranları Twitter'da gündem olur derecesine getirdiği fotoğraf yüzünden İbrahim Tatlıses'i son derece kızdıracak gibi duruyor. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'le ilgili olarak "eğer baban bunu görürse kalp krizi geçirir" şeklinde yorumlar yapıldı.
İbrahim Tatlıses'in en popüler oğlu, babasının izinden giderek müzisyen olan ve aynı zamanda mükemmel bir başarıyla DJ'lik yapan İdo Tatlıses'in bir paylaşımı hayranlarınca hortlatıldı. Tekrar ortaya çıkartılan bu paylaşım karşısında çok sayıda kişi şok oldu. Bazı kişiler, bunu Tatlıses'in görmesi durumunda kalp krizine kadar (Allah korusun) gidebileceğini söylediler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.