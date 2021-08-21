İbrahim Tatlıses Bunu Görürse Kalp Krizi Geçirir! Oğlu Öyle Bir Şey Paylaştı ki; İmparator'a Çok Ters! "Aman Görmesin..."

İbrahim Tatlıses'in en popüler oğlu, babasının izinden giderek müzisyen olan ve aynı zamanda mükemmel bir başarıyla DJ'lik yapan İdo Tatlıses'in bir paylaşımı hayranlarınca hortlatıldı. Tekrar ortaya çıkartılan bu paylaşım karşısında çok sayıda kişi şok oldu. Bazı kişiler, bunu Tatlıses'in görmesi durumunda kalp krizine kadar (Allah korusun) gidebileceğini söylediler.

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