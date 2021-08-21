Demet Özdemir Sütyensiz Pozla Milyonlarca Lira Kazandı! Pespembe Giyindi, Oğuzhan Koç'un Artık Psikolojisi Bozulacak!
Ekranların sevilen ismi Demet Özdemir, son 1 haftadır Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Gerek Oğuzhan Koç ile ilişkisinde sallantı yaşadığı iddiaları, gerek paylaştığı fotoğraflarla sık sık öne çıkan Demet Özdemir bu kez resmen çıtayı aştı.
Demet Özdemir, yaptığı bir işbirliği gerekçesiyle Pembe kıyafetler giyerek çok farklı bir poz verdi. "Şehre renkli bir dönüş yapıyorum" notu düşen Demet Özdemir, Hepsiburada ile anlaştı. Verdiği pozla resmen Instagram'ı alevler içerisinde yaktı. Konu bu değil, Konu bir yönden Oğuzhan Koç! Oğuzhan Koç söz konusu fotoğrafı görünce resmen çıldıracak...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.