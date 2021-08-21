Demet Özdemir Sütyensiz Pozla Milyonlarca Lira Kazandı! Pespembe Giyindi, Oğuzhan Koç'un Artık Psikolojisi Bozulacak!

Demet Özdemir, yaptığı bir işbirliği gerekçesiyle Pembe kıyafetler giyerek çok farklı bir poz verdi. "Şehre renkli bir dönüş yapıyorum" notu düşen Demet Özdemir, Hepsiburada ile anlaştı. Verdiği pozla resmen Instagram'ı alevler içerisinde yaktı. Konu bu değil, Konu bir yönden Oğuzhan Koç! Oğuzhan Koç söz konusu fotoğrafı görünce resmen çıldıracak...

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