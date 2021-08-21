Oğuzhan Koç En Yakın Arkadaşını Harcadı! Ümit Erdim Tüm Gerçekleri Şaka Yoluyla Söyledi... Herkes Linçliyor!
Oğuzhan Koç; bugünkü Instagram paylaşımıyla birlikte resmen magazin gündemine bomba gibi düştü. Ümit Erdim'in " S O R A B İ L İ R S İ N " adını verdiği ve takipçilerinden soru kabul ettiği storysine; "Oğuzhan Koç hakkında düşüncelerin nelerdir?" Sorusu yöneltildi. Ümit Erdim, bu soruya samimi bir videoyla cevap verdi. Söz konusu cevap, gerçekleri şaka yoluyla söylediğine işaret oldu. Oğuzhan Koç en yakın arkadaşını resmen böyle harcamış oldu...
Dış görünüşü, alışılmışın dışındaki sesi, oldukça başarılı performansıyla birlikte Türkiye'nin önemli değerlerinden olan Oğuzhan Koç, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Her gün +5 story paylaşımı yapan ve birkaç günde bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Oğuzhan Koç; bu kez de Ümit Erdim paylaşımıyla gündeme geldi.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.