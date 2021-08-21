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21 Ağu 2021 - 17:55

Oğuzhan Koç En Yakın Arkadaşını Harcadı! Ümit Erdim Tüm Gerçekleri Şaka Yoluyla Söyledi... Herkes Linçliyor!

Oğuzhan Koç; bugünkü Instagram paylaşımıyla birlikte resmen magazin gündemine bomba gibi düştü. Ümit Erdim'in " S O R A B İ L İ R S İ N " adını verdiği ve takipçilerinden soru kabul ettiği storysine; "Oğuzhan Koç hakkında düşüncelerin nelerdir?" Sorusu yöneltildi. Ümit Erdim, bu soruya samimi bir videoyla cevap verdi. Söz konusu cevap, gerçekleri şaka yoluyla söylediğine işaret oldu. Oğuzhan Koç en yakın arkadaşını resmen böyle harcamış oldu...