Hande Erçel Krize Girecek! Aldatıldı mı? Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü... Kerem Bürsin ve O İsim! Flaş...
Ortalıkta öyle bir iddia dönüyor ki; bu iddia sular kaldırır! Eğer bu iddialar gerçekse, Hande Erçel resmen kriz geçirecek. Akıllara durgunluk veren aldatılma olayı; tüm Hande Erçel hayranlarını bir bir harekete geçirdi. Herkes Kerem Bürsin'e tepki gösterirken, henüz ikiliden de, karşı taraftan da bir açıklama gelmemesi; bu iddiaların doğru olmadığını gösteriyor. Açıklamanın gelmesiyle birlikte, doğruluk payı görülmüş olacak. Peki, neler oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel çifti olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kuşkusuz 2021 yılının en mükemmel 2'lisi seçildi. Örnek aşkları ve oldukça sempatik halleriyle herkesin sevgisini kazanmayı başaran ikili ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hande Erçel aldatıldı mı? Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.