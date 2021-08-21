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21 Ağu 2021 - 19:00

Hande Erçel Krize Girecek! Aldatıldı mı? Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü... Kerem Bürsin ve O İsim! Flaş...

Ortalıkta öyle bir iddia dönüyor ki; bu iddia sular kaldırır! Eğer bu iddialar gerçekse, Hande Erçel resmen kriz geçirecek. Akıllara durgunluk veren aldatılma olayı; tüm Hande Erçel hayranlarını bir bir harekete geçirdi. Herkes Kerem Bürsin'e tepki gösterirken, henüz ikiliden de, karşı taraftan da bir açıklama gelmemesi; bu iddiaların doğru olmadığını gösteriyor. Açıklamanın gelmesiyle birlikte, doğruluk payı görülmüş olacak. Peki, neler oluyor?