Masterchef Mehmet Şef'ten Akıllara Durgunluk Veren Babalık! Yarışmacının Elinden Tuttu, İş Veriyor! Böyle Teklif Ne Görüldü, Ne Görülür!

Masterchef Mehmet Şef, jürisi olduğu Masterchef Türkiye 2021'in son bölümünde yaptıklarıyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar hiçbir yarışmacıya böyle bir şey yapmayan Mehmet Şef, yaptığı iyilikle birlikte herkesi gözyaşlarına boğdu ve "baba adam" yorumları aldı. Peki, mehmet şef ne yaptı?

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