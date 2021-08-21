Masterchef Mehmet Şef'ten Akıllara Durgunluk Veren Babalık! Yarışmacının Elinden Tuttu, İş Veriyor! Böyle Teklif Ne Görüldü, Ne Görülür!
Masterchef Türkiye 2021 büyük bir hızla devam ederken dün akşam ekranlara gelen bölümde yaşananlar Mehmet Şef'in ayakta alkışlanmasını sağladı. Mehmet Şef'in yaptığı bu hareket Twitter kullanıcıları arasında "büyük babalık, helal olsun" gönderileriyle birlikte takdir edilirken, o yarışmacı ise gözyaşlarına boğularak hüngür hüngür ağladı. Neler Oluyor?
Masterchef Mehmet Şef, jürisi olduğu Masterchef Türkiye 2021'in son bölümünde yaptıklarıyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar hiçbir yarışmacıya böyle bir şey yapmayan Mehmet Şef, yaptığı iyilikle birlikte herkesi gözyaşlarına boğdu ve "baba adam" yorumları aldı. Peki, mehmet şef ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.