- 21 Ağu 2021 - 19:55 G: 21 Ağu 2021 - 20:06

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler İlk Kez Açıklama Yaptı! Mehmet Dinçerler Kimdir, Ne İş Yapıyor, Neyin Sahibi? Mehmet Dinçerler Kaç Yaşında, Nereli?

Kaan Yıldırım ile bir anda ilişkilerini sonlandırma kararı alan Hadise yeni sevgilisi ile ilgili olarak ilk defa çarpıcı açıklamalar geldi. Hadise’nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ilişkisi ile ilgili olarak ilk defa sessizliğini bozdu.

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ilk kez açıklama yaptı. Geçtiğimiz süreçlerde yeni bir aşka yelken açan Hadise adeta magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Hadise ile aralarında meydana gelen aşk iddiaları ile kısa sürede magazin gündeminde yer alan Mehmet Dinçerler, Rus piyanist Evgeny Grinko’nun konserinde objektiflere takıldı. Kardeşi ile beraber konserde en ön sıralardan izlemeye giden Dinçerler’den Hadise açıklaması geldi.

Gelen son dakika açıklamalarına bakılacak olduğu zaman iş insanına ilişkisi hakkında soru soranlar için her şey yolunda ve gayet iyi gidiyor şeklinde sözleri ile ön plana çıktı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile beraber evlilik yoluna ilk adımları atan ve 1,5 yıllık ilişkileri devam eden Hadise yaz aylarının başında ilişkisine son vermişti. Kendisinden tam 2 yaş küçük olan iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk hayatına yeni bir yelken açtı. Hadise ile Mehmet Dinçerler ikilisi İstanbul İstinye sınırlarında yer alan bir mekandan çıktıkları sırada el ele görüntülenmişlerdi. Aralarındaki ilişkinin çok iyi yönde gittiğinin açıklamasının hemen ardından ikilinin daha çok gözlerden uzaklarda olmak istedikleri ortaya çıktı. Peki, herkes tarafından bu kadar merak edilen Mehmet Dinçerler kimdir, ne iş yapıyor, neyin sahibi? Sizler için Mehmet Dinçerler hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

21 Ağu 2021 - 19:55 Ankara- Yaşam

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