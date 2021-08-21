Zerrin Özer'in Gerçek Yüzü De Ortaya Çıktı? Zerrin Özer Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Zerrin Özer Kaç Yaşında, Nereli?

Zerrin Özer yaptığı bir paylaşımı sırasında yüzünün bildiğimizden çok farklı olduğu ortaya çıktı. Gerçek halinden bambaşka olan bir Zerrin Özer ile karşı karşıya kalınmıştı. Durum böyle olunca estetik iddialarının adeta ardı arkası kesilmek nedir bilmedi. Sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir davete katıldığı sırada tüm gerçekler de ortaya çıktı. Özer’in görüntüsünde en ufak bir farklılık yer almıyordu.

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