Zerrin Özer'in Gerçek Yüzü De Ortaya Çıktı? Zerrin Özer Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Zerrin Özer Kaç Yaşında, Nereli?
Zerrin Özer’in gerçek yüzü de ortaya çıktı. Öyle paylaşımlar yaptı ki, herkes şok oldu. Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı bir süredir ortalarda yer almayan Zerrin Özer geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından herkesi şaşkına çeviren, adeta ortalığı kasıp kavuran bir paylaşımda bulundu. Nedeninin ise estetik iddiaları olduğu kulislerden gelen bilgiler arasındaydı.
Zerrin Özer yaptığı bir paylaşımı sırasında yüzünün bildiğimizden çok farklı olduğu ortaya çıktı. Gerçek halinden bambaşka olan bir Zerrin Özer ile karşı karşıya kalınmıştı. Durum böyle olunca estetik iddialarının adeta ardı arkası kesilmek nedir bilmedi. Sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir davete katıldığı sırada tüm gerçekler de ortaya çıktı. Özer’in görüntüsünde en ufak bir farklılık yer almıyordu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.